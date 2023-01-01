逾萬民眾連署修幼照法虐兒罰鍰最重600萬 教育部回應了

立法院去年5月31日三讀修正幼兒教育及照顧法，調高虐童罰鍰最高至60萬元，新規上路不到半年，兒虐事件卻持續發生。有民眾在公共政策平台提案，認為現行罰鍰對負責人及行為人不痛不癢，主張應再提高十倍罰鍰，並納入刑罰。此提案上架一天即突破連署門檻，卻讓幼教業者憂心，不斷提高刑度，對教學現場缺乏正向意義。

有民眾去年11月28日提案，提案內容指出，兒童是國家的未來，近年虐兒事件卻頻發生，顯見罰鍰金額對負責人及行為人根本不痛不癢，行為人甚至以「我大不了就退休」這種話來回覆家長，強烈建議針對虐兒案，除了加重罰鍰至60萬以上600萬以下，還應增加6個月以上5年以下有期徒刑，讓負責人、行為人有警惕作用，知情不報者也應一併處罰。

此提案上架兩天火速達5000人連署門檻，至今連署已破萬。中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，新法才剛上路，應再予以觀察期。但她強調，各界都不認同虐童與霸凌，但不斷提高刑度，對於教學現場缺乏正向意義；也有不具名私幼業者表示，若這案被教育部採納，要率老師去教育部前抗議，訴求要成立恐龍家長條款。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，可接受加重處罰，但要留意比例原則。他也提醒，針對機構負責人跟其他教保員也要連坐罰，這部分既有條款都有相關規定，如果要修，就不是只有處理幼照法。

教育部表示，先前修法已兼顧比例原則及處罰，調高幼照法、教保服務人員條例的罰鍰額度，且併同處罰機構負責人，知情未報者也將面臨罰鍰。另外，不當對待幼兒行為若已構成刑法傷害罪，可依刑法處以刑罰，無必要於幼照法增訂刑罰規定。