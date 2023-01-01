獨／開放學齡2歲混齡3歲班確定破局！教育部退讓未入法

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部去年擬修幼兒教育及照顧法施行細則，若三至四歲班級有餘額，可混學齡兩歲但生理年齡三歲幼兒就讀，卻引起教育團體反彈。圖為公幼的幼幼班活動畫面。本報資料照片
教育部去年擬修幼兒教育及照顧法施行細則，若三至四歲班級有餘額，可混學齡兩歲但生理年齡三歲幼兒就讀，卻引起教育團體反彈。圖為公幼的幼幼班活動畫面。本報資料照片

教育部去年擬修幼兒教育及照顧法施行細則，若三至四歲班級有餘額，可混學齡兩歲但生理年齡滿三歲幼兒就讀，卻引起教育團體反彈。據本報掌握，教育部近來與幼教團體召開多場會議，日前確定退讓要移除此案。有家長無奈說，兩歲幼幼專班難尋，不少父母因找不到後援，只好協調一方暫離職場。教育部說，將持續鼓勵公幼增設兩歲專班。

兩歲專班入園率不到四成，考量家長送托需求，教育部去年六月預告幼照法施行細則第二條修正案，定明教保服務機構未設置兩歲至未滿三歲幼兒的班級（兩歲專班），或所設兩歲專班已無招生餘額，若招收三歲以上至未滿四歲幼兒的班級尚有餘額者，得招收未滿三歲，而於當學年度當月滿三歲的幼兒。

此修正案引來教育團體撻伐。全教總曾召開記者會呼籲，兩歲幼兒身心發展與相關設備法規均與三歲以上不同，如果混齡到三歲專班，變成年紀最小的學生，學生人數又多的情況下，可能會被老師忽略，將對二歲幼兒造成很大的傷害，教育部應擴張二歲專班，而不是推動二歲混齡政策。教育部主動修法，是在替自己無能的托育政策解套。

教育部國教署近來為審理幼照法20多條子法修正案，幾乎每周都召集幼教代表、團體開會。據悉，教育部日前已在會中退讓，決議將此修正案移除。教育部也向本報證實，由於全案因未獲共識，因此未修入幼兒教育及照顧法施行細則。

中華幼教協會理事長蘇傳臣說，兩歲專班法規嚴格，包含教室內需有盥洗室，各地方政府量能已達「極大化」，但托嬰中心不收三足歲的兒童，幼兒園又是以學齡來看，若孩子是當年度九月出生，托嬰銜接幼兒園的空窗將長達近一年，家長實在很困擾。

全教總幼委會主委楊逸飛說，教育部要開放兩歲混齡是本末倒置，問題在兩歲專班不足，應朝「增班」方向來努力。他也提到，若私幼兩歲專班做不起來，可從公幼著手。據他了解，教育部近來已在積極向地方政府交涉。

教育部說，將持續蒐集意見，鼓勵各地方政府持續鼓勵公立幼兒園增設兩歲專班。

家長林小姐說，小孩在托嬰中心滿兩歲後，因找不到兩歲幼幼班可送，只好安置在托嬰中心「延畢」至三歲學齡，再銜接幼兒園。她也提到，身邊有朋友找不到幼幼班、托嬰中心也無法再幫忙，只好放棄工作離職顧小孩。

教育部 托嬰 幼兒園

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