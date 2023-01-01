快訊

中職／等一個人…洪一中成自由身 台鋼將正式拜會

不滿年終差太多！航勤「依法休假」致班次大亂 長榮航空回應了

新黨前立委陳一新跨年夜家人陪伴下過世 享壽72歲

高職服裝科畢業成果展軍服+禮服 學生與國軍走秀展所學

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供

高雄市樹德家商服裝科12月29日舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，邀請國軍共襄盛舉，透過軍服與禮服的交流，詮釋全民國防的理念，傳達軍民一心、合作無間的精神。

樹德家商服裝科畢業成果發表會，讓學生發揮創意與巧思，結合近三年所學專業技能製作各具特色禮服，在發表會中展示。軍訓中校教官陳主衛表示，國軍的軍常服在各項重大典禮，是國軍人員必須穿著服制，展現出軍人氣質與精神。在與服裝科科主任栗婉容討論後，透過南區人才招募中心特別邀請國軍人員融入成果發表會。參與禮服走秀的學生及老師、家長，都覺得很驚喜。

樹德家商主任教官蔡永和說，希望活動將國軍優質形象，深植學子與師長、家長心中，展現軍民合一的精神。憲兵204指揮部士官長陳英傑說，雖然平日戮力戰訓本務備極辛勞、但是穿著軍常服可展現國軍威儀與高素質，能夠參與樹德家商服裝科成果發表會走秀活動，覺得榮幸與興奮。　

在音樂聲中，服裝科學生穿著自己所製作的禮服走向紅毯前，由憲兵204指揮部、海軍陸戰隊登陸戰車大隊、海軍192指揮部及海上戰術偵搜大隊，派員協助活動進行，讓所有參與走秀學生倍感尊榮。禮服有古典風、藝文風、驚悚風、俏皮風、典雅風等，展現學生的巧思。

服裝科學生邱詩涵表示，原本不在計畫中的國軍哥哥姐姐突然現身，看見他們穿著軍服英姿煥發、神采奕奕與同學一同走秀，展現出紳士風度與禮儀，襯得禮服也更美了，感謝國軍哥哥姐姐留給我們在高中三年最美好的回憶。

樹德家商校長陳清美說，職業學校在學校習得知識與技能，在畢業前展現成果，做好投入業界的準備。國軍的參與讓服裝科畢業成果展更豐富，也向國軍致上敬意與謝意。

高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，邀請國軍共襄盛舉。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，邀請國軍共襄盛舉。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供
高雄市樹德家商服裝科舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，透過軍服與禮服的交流，傳達軍民一心、合作無間的精神。圖／樹德家商提供

國軍 軍人 教官

延伸閱讀

方便民眾出遊好停車 元旦台南市路邊停車不收費

黃安嘆「陸殯儀館火化排大隊」　北京網友揭疫情慘況

樹德家商曾素美獲教育大愛獎 點亮技職學子金手美髮路

陸海空軍晉任將官典禮 陳育琳晉升國軍首位女中將

相關新聞

【重磅快評】朱宗慶樂團大火可檢視國人的文化關懷

過去一年真是烏煙瘴氣，折磨國人；沒料到臨劃上句點前還一把火把朱宗慶打擊樂團新北市八里倉庫燒個精光；樂團創團三十餘年的檔案...

高雄首座客語沉浸非營利幼兒園 拚明年3月開學

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，目前正做室內...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

PISA成績逐年下滑遭檢討 芬蘭教育神話出了什麼差錯？

芬蘭被認為擁有世界上最好的教育體系之一，2000年代初期在「國際學生能力評量」（PISA）的高排名，使其獲得教育模範國的美名，掀起全球芬蘭熱，是台灣教改主要借鏡對象，也吸引各地教育工作者、政治家爭相取經，更因此發展出「商機」，每人支付700歐元就可走進校園一探該國成功的秘訣。不過近年來芬蘭學生在數學、科學和閱讀方面的成績直直落，引發對芬蘭教育體系的批評，也引起其他國家關注。為何曾經備受推崇的教育奇蹟，如今卻失去光環，甚至要求檢討聲浪不斷？

父母不放手 專家：孩子易失能

配合民法修正十八歲即成年，數間頂大學生辦理休退學多無須再經過家長同意。但不少家長多為「出學費者」，認為應有權利知情同意子...

解體再建 臺靜農故居將「重生」

位於台北市溫州街廿五號的國學大師臺靜農教授故居，經歷廿二個月的努力，修復工程已接近尾聲，台大表示，未來將規畫為「臺靜農人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。