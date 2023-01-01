高職服裝科畢業成果展軍服+禮服 學生與國軍走秀展所學

高雄市樹德家商服裝科12月29日舉辦畢業成果發表，主題是「軍服+禮服」，邀請國軍共襄盛舉，透過軍服與禮服的交流，詮釋全民國防的理念，傳達軍民一心、合作無間的精神。

樹德家商服裝科畢業成果發表會，讓學生發揮創意與巧思，結合近三年所學專業技能製作各具特色禮服，在發表會中展示。軍訓中校教官陳主衛表示，國軍的軍常服在各項重大典禮，是國軍人員必須穿著服制，展現出軍人氣質與精神。在與服裝科科主任栗婉容討論後，透過南區人才招募中心特別邀請國軍人員融入成果發表會。參與禮服走秀的學生及老師、家長，都覺得很驚喜。

樹德家商主任教官蔡永和說，希望活動將國軍優質形象，深植學子與師長、家長心中，展現軍民合一的精神。憲兵204指揮部士官長陳英傑說，雖然平日戮力戰訓本務備極辛勞、但是穿著軍常服可展現國軍威儀與高素質，能夠參與樹德家商服裝科成果發表會走秀活動，覺得榮幸與興奮。

在音樂聲中，服裝科學生穿著自己所製作的禮服走向紅毯前，由憲兵204指揮部、海軍陸戰隊登陸戰車大隊、海軍192指揮部及海上戰術偵搜大隊，派員協助活動進行，讓所有參與走秀學生倍感尊榮。禮服有古典風、藝文風、驚悚風、俏皮風、典雅風等，展現學生的巧思。

服裝科學生邱詩涵表示，原本不在計畫中的國軍哥哥姐姐突然現身，看見他們穿著軍服英姿煥發、神采奕奕與同學一同走秀，展現出紳士風度與禮儀，襯得禮服也更美了，感謝國軍哥哥姐姐留給我們在高中三年最美好的回憶。