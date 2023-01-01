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【重磅快評】朱宗慶樂團大火可檢視國人的文化關懷

聯合報／ 主筆室
新北市八里區下罟子海邊日前發生鐵皮廠房大火，其中包括朱宗慶打擊樂團倉庫，儲存貨物幾乎皆已付之一炬。圖／新北市議員陳家琪服務處提供
新北市八里區下罟子海邊日前發生鐵皮廠房大火，其中包括朱宗慶打擊樂團倉庫，儲存貨物幾乎皆已付之一炬。圖／新北市議員陳家琪服務處提供

過去一年真是烏煙瘴氣，折磨國人；沒料到臨劃上句點前還一把火把朱宗慶打擊樂團新北市八里倉庫燒個精光；樂團創團三十餘年的檔案、典藏、樂譜全成灰燼，有形的財務損失很可觀，但「無形的衝擊更遠大於資產毀損」。朱宗慶面對變局相當堅毅，只說要「確保排練、演出、教學活動如期進行」；這個打擊樂團是國家重要藝文資產，如何浴火重生？考驗文化施政、藝文界及國人關心。

焚燬的物件損失不算巨大。火災發生後文化部李部長、新北侯市長皆表達關懷，表示全力協助樂團復原，倉庫及排練場所；但誠如朱宗慶說的「無形的衝擊遠大於資產毀損」，三十幾年的成長足跡一下灰飛湮滅，這絕非重建倉庫可以喚回，那是台灣打擊樂重建精神及靈魂的重大工程。

朱宗慶樂團倉庫在新北八里，那所在近年發生不少起藝文團體排練場遭火焚事件；最讓人記憶深刻是二○○八年寒夜裡雲門舞集木造排練場、宿舍遭焚燬，那年是雲門第三十五年，雲門受災情形難以想像的嚴重。林懷民趕到火場淚流滿面，但他也堅定的說，排定的演出不會減少。

雲門遭焚燬舉世關切，幾乎藝文界、新聞界好友全到廢墟關切。前台北縣長周錫瑋很熱心地安排雲門重建，也安排借地的交涉與法律程序。七年後、二○一五、雲門四十二歲終於重建完成。林懷民感慨的說，雲門被焚燬前政府在文化館場的硬體建設大手筆花錢，但補助表演團體的經費每年大致是一億三千萬，是極微薄的力量；雲門重建靠的是海內外四千多筆、六億餘元的捐款完成的。此刻再傳朱宗慶倉庫遭焚，海內外還會同樣捐輸嗎？

雲門劇場落成，重建工程有待努力之處還多。雲門○八年被焚燬的大排練場，林懷民常為參觀友人導覽，一踏上木質舞台，他不只是雲門創辦人、藝術總監、編舞家，他更是舞者，舉手投足、跺步，完全和舞台律動合一；那個氛圍是雲門舞者學習、成長、戀愛、生子甚至死亡所形成，那才是雲門的精氣神，不是花錢重建硬體可以喚回。

朱宗慶樂團是國內重量級藝文團體，鐵皮倉庫重建不難，找回那氣息，需要許多的國人關心。

朱宗慶 樂團

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