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「直升機家長」不放手 專家：萬能父母恐養出失能子女

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
家長負擔子女學費，認為應有權利知情同意子女的修業決定，但教育團體表示，家長應讓子女在校園中先多方嘗試、實施並承擔權益，否則出了社會容易受傷。示意圖，非當事人。報系資料照。
家長負擔子女學費，認為應有權利知情同意子女的修業決定，但教育團體表示，家長應讓子女在校園中先多方嘗試、實施並承擔權益，否則出了社會容易受傷。示意圖，非當事人。報系資料照。

配合民法修正18歲即成年，數間頂尖大學學生辦理休退學多無須再經過家長同意。但不少家長多為出學費者，認為應有權利知情同意子女的修業決定。教育團體表示，家長應讓子女在校園中先多方嘗試、實施並承擔權益，否則出了社會容易受傷，且萬能的父母更可能養出失能的子女。

大學端近年多反彈，不少學生進入大學後仍習慣依賴，要父母打點生涯安排。一名政大教授表示，也有家長是過於強勢，觀念仍是「付學費的是家長」就有權利了解，無關乎子女是否已成年；美其名是了解，但學生多會解讀為了解就可能「被出主意、被干涉」。

家長不放手，不少大學教授多戲稱為「直升機父母」（helicopter parent），老是在子女身邊盤旋、過分介入人生規劃，但亦有私立大學以家長為尊設立子女成績考查專區，方便查勤。

配合民法修正頂大先鬆手，台灣青年民主協會副理事長何蔚慈表示，學生做成任何重大決議，學校之後知會家長可以接受，畢竟大學還是教育場域。但學生也應該了解，成年後更自由但也意味需承擔的責任也變多，如發生車禍，家長無須再負連帶賠償。

台少盟副秘書長林于聖則指出，若大學僅是通知家長學生的決議，法律上沒有問題，家長則認為自己出學費就有權利決定子女的規劃，但休退學是學生的事，學校和家長都不能略過本人。很多家長多是觀念上不肯放手，但子女成年家長應給予尊重，並從保護轉為支持的態度。

林于聖談到，「萬能的父母可能養出失能的孩子。」現在學生可從方方面面獲得資訊，成長快速遠超乎家長的年代，家長沒辦法再靠封鎖的方式掌握子女，也建議家長不要一直抱持子女不夠成熟的想法。

林于聖說，應讓青少年提早擁有權力，提早因應準備，校園已是相對安全的場域，寧可學生在老師家長面前嘗試、跌倒，也不要毫無準備就面對社會而受傷。

直升機父母

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