臺靜農故居龍坡丈室重現 台大修繕近尾聲將做人文會館

位於台北市溫州街25號的國學大師臺靜農教授故居，經歷22個月的努力，由國立台灣大學修繕再利用工程已接近尾聲，未來將規劃為「臺靜農人文會館｣。校方近日也舉行感恩活動，取得許可後將正式開放，未來將作為台大師生的人文講堂，成為溫羅汀地區的人文薈萃新亮點。

臺靜農曾任台大中文系主任20年，在藝術、歷史、國學研究上都有重大貢獻，1984年與梁實秋同時得到中華民國國家文藝獎，在1985年獲行政院頒發的行政院文化獎。2020年傳出台大欲拆除臺靜農故居，多名文化界人士奔走疾呼，後經台北市文化局審議登錄為紀念建築，台校長管中閔也允諾絕不會拆除，並會朝人文會館、人文講堂的角度加以修復、保存。

台大表示，回顧修復工程遇到最大的困難，在於故居主屋土台木構架損壞且基礎沉陷，影響建物結構安全，因此採全屋解體後再重新搭建的方案。採取還原故居施作工法、確認施作材料與工序，將拆解後的材料詳實紀錄，妥善保存及修復後再次用於修復，尊重原始材料。

但隨著拆解時程、投入人力、新購材料等各項因素的增加，修繕工程費用也大幅增加。對此，台大發起「臺靜農故居」紀念建築修復再利用計畫募款，最終獲得各界捐款2700餘萬，讓修復計畫能順利進行。

台大校長管中閔表示，臺靜農可說是對台大中文系影響最深遠的系主任，也對當時文壇有巨大影響，為了讓台大的文化資產能以更宏觀、更整體來與環境及街坊做連結，2020年在討論臺靜農故居的保存時，除了凝聚師生共識，也親赴文資審議委員會說明台大對於保存文化資產的決心與構想，故居也獲登錄為紀念建築。

管中閔表示，台大不只是修復歷史建築，而是以修復古蹟的方式及標準來執行故居的修復計畫，但如此一來就要動用龐大資源，且公家機關很難編列一筆這麼高的預算去修復老房子，因此能完成是仰賴很多關心文化資產保存有相同理念的企業、團體等慷慨捐贈，對此由衷感謝。