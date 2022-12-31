聽新聞
test
0:00 / 0:00
台大國發匆匆座談 生怨：喪失意義
受到「論文門」影響，台大國發所博士班今年完全沒有學生報讀，日前更傳出有意從一一二學年度起，停招碩士在職專班及博士班新生，引發議論。
據了解，由於教育部要求國發所一定要有一番整頓，台大社科院本周四下午也和國發所在職專班學生座談，不過卻因座談會太過倉促，最後僅六生參加。
學生強調，座談會僅以「國發所在職專班變革」為由，卻未說明對話議題，更未澄清國發所在職專班停招消息，表達嚴正抗議。
一名台大教授表示，教育部要求國發所一定要精進檢討，但目前社科院內部「異音很多」，近日雖然傳出國發所碩專班、博士班將停招，但依台大規定，除了院務會議外還需檢具計畫書，最後還要提至行政會議、校務會議討論。
但台大國發所在職專班學生表示，社科院長蘇宏達本周四下午至國發所與學生座談，但僅六人出席，無法代表全體意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言