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台大國發匆匆座談 生怨：喪失意義

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

受到「論文門」影響，台大國發所博士班今年完全沒有學生報讀，日前更傳出有意從一一二學年度起，停招碩士在職專班及博士班新生，引發議論。

據了解，由於教育部要求國發所一定要有一番整頓，台大社科院本周四下午也和國發所在職專班學生座談，不過卻因座談會太過倉促，最後僅六生參加。

學生強調，座談會僅以「國發所在職專班變革」為由，卻未說明對話議題，更未澄清國發所在職專班停招消息，表達嚴正抗議。

一名台大教授表示，教育部要求國發所一定要精進檢討，但目前社科院內部「異音很多」，近日雖然傳出國發所碩專班、博士班將停招，但依台大規定，除了院務會議外還需檢具計畫書，最後還要提至行政會議、校務會議討論。

但台大國發所在職專班學生表示，社科院長蘇宏達本周四下午至國發所與學生座談，但僅六人出席，無法代表全體意見。

台大 教育部 停招

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