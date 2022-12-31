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執勤被撞終生失能 教團籲導護工作保意外險

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

高雄市鳳翔國中梁姓教師導護執勤遭車撞滿一年，日前確定終生失能。全國教育產業總工會昨召開記者會，高呼「老師遠離路口，回歸教室」口號，呼籲修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，將導護工作列為特殊職務，可由學校投保意外險。

理事長林碩杰指出，梁姓教師去年執勤導護時遭撞，一年來都未見配套修正，如「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」第九條規定「辦法施行後，各機關學校不得再為人員投保額外保險。」導致學校無法為導護老師投保意外險；更奇特的是，教育部幫教師投保的校園公共意外責任險卻無法在該案中理賠。

立委賴香伶指出，「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」造成學校無法為導護老師投保意外險，但第九條第二款又規定，執行特殊任務期間經行政院同意辦理保險者則不在限制中，但何謂「特殊職務」，法條只縮限在從事救災等高危險層面，希望行政院放寬特殊職務認定，給予教師辦理意外險的權益。

林碩杰也提到，導護老師沒有執法權、對駕駛沒有強制力，導護工作亦無危險加給或執勤津貼，希望老師回歸教室，把老師還給學生。

台中市教育產業工會理事長卓弈宏則表示，希望可以由警察協助學校導護，即刻開單糾正違規，校園附近並排停車、摩托車橫衝直撞的問題才能確實解決。

教育部回應，梁師一案已請高市府依照「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」、「公教人員保險法」等提供家屬理賠協助，目前住院醫療補助約一百六十萬元。此外，校園公共意外責任險是依事件中學校應負的責任比例進行理賠認定，但該事件經警方判定肇責為小客車駕駛闖紅燈，未涉及學校場地缺失或管理上的疏失。

保險 行政院

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