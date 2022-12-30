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入學改抽籤杜絕「小聯考」私中反彈：剝奪家長選擇權
立法院正修訂國民教育法，部分教育團體建議，政府可修法強制私中以抽籤入學，杜絕私中長久以來的「小聯考」現象。但全國私立中學聯盟不滿，今表示此舉形同侵害憲法保障私人興學的自由，有恐有違憲之虞亦剝奪家長選擇權。教育部則重申，國教法修正案未調整學區劃分、招生事宜。
少子化下私立中學招生進爭激烈，相較於公立學校對學生需「零拒絕」，不少私立學校則會以競賽等方式篩選學生，考生為入學只好投入補習班，尤其每年三至四月間，台中市部分私中招生便形同小聯考，也因此遭多個教育團體批評，要求政府強制私中以抽籤方式入學。
私中盟今天呼籲暫緩修法，認為部分教育團體及立委以「小聯考亂象」來形容私中入學，並要求改為抽籤入學，此舉形同侵害憲法保障私人興學自由，並剝奪家長的教育選擇權。
私中盟表示，憲法保障私人興學自由，學生與家長應有權選擇適合的就學環境。目前全國各學區內的公立國中，幾乎可百分之百滿足該學區內的國小畢業生就學，國民教育法強調的「教育機會均等保障」，已透過公立學校落實；私校則是提供家長教育選擇機會，可依照學生特質，送往適合的私校就讀屬於家長的自主權，如果修法欲將私中改為抽籤入學，更是將家長的教育選擇權剝奪殆盡。
私中盟主張，私校辦學有其理念與特色，也豐富了國民教育的型態與內涵，辦學績優私校亦可扮演燈塔角色引領台灣教育前瞻共好。但目前外界對私立中學辦學有諸多誤解，籲請教育部召開公聽會，並廣邀學者、教師團體、家長團體、私校代表等集思廣益。
教育部晚間則回應，這次行政院提送立法院審議的國民教育法修正案中，有關私立中小學的學區劃分、招生事宜，與現行規定一致，並未調整。
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