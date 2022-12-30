快訊

全台重點跨年卡司一次看 各縣市狂打最強男神、女神牌

獨／還沒回本…300萬蓋倉庫變製毒廠還鬧人命 房東：頭殼抱咧燒

全球網友集氣！迷因「DOGE」本尊柴犬奇蹟式好轉 主人曝病情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入學改抽籤杜絕「小聯考」私中反彈：剝奪家長選擇權

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院正修訂國民教育法，部分教育團體建議，政府可修法強制私中以抽籤入學。示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
立法院正修訂國民教育法，部分教育團體建議，政府可修法強制私中以抽籤入學。示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

立法院正修訂國民教育法，部分教育團體建議，政府可修法強制私中以抽籤入學，杜絕私中長久以來的「小聯考」現象。但全國私立中學聯盟不滿，今表示此舉形同侵害憲法保障私人興學的自由，有恐有違憲之虞亦剝奪家長選擇權。教育部則重申，國教法修正案未調整學區劃分、招生事宜。

少子化下私立中學招生進爭激烈，相較於公立學校對學生需「零拒絕」，不少私立學校則會以競賽等方式篩選學生，考生為入學只好投入補習班，尤其每年三至四月間，台中市部分私中招生便形同小聯考，也因此遭多個教育團體批評，要求政府強制私中以抽籤方式入學。

私中盟今天呼籲暫緩修法，認為部分教育團體及立委以「小聯考亂象」來形容私中入學，並要求改為抽籤入學，此舉形同侵害憲法保障私人興學自由，並剝奪家長的教育選擇權。

私中盟表示，憲法保障私人興學自由，學生與家長應有權選擇適合的就學環境。目前全國各學區內的公立國中，幾乎可百分之百滿足該學區內的國小畢業生就學，國民教育法強調的「教育機會均等保障」，已透過公立學校落實；私校則是提供家長教育選擇機會，可依照學生特質，送往適合的私校就讀屬於家長的自主權，如果修法欲將私中改為抽籤入學，更是將家長的教育選擇權剝奪殆盡。

私中盟主張，私校辦學有其理念與特色，也豐富了國民教育的型態與內涵，辦學績優私校亦可扮演燈塔角色引領台灣教育前瞻共好。但目前外界對私立中學辦學有諸多誤解，籲請教育部召開公聽會，並廣邀學者、教師團體、家長團體、私校代表等集思廣益。

教育部晚間則回應，這次行政院提送立法院審議的國民教育法修正案中，有關私立中小學的學區劃分、招生事宜，與現行規定一致，並未調整。

教育部 立法院 行政院

延伸閱讀

私中改抽籤入學惹議 教育部重申未調整招生

三私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

五私校可用資金為負數 恐為招生大缺額下「冰山一角」

大專招生「斷崖式」缺額 教團估未來五年40校面臨退場

相關新聞

入學改抽籤杜絕「小聯考」私中反彈：剝奪家長選擇權

立法院正修訂國民教育法，部分教育團體建議，政府可修法強制私中以抽籤入學，杜絕私中長久以來的「小聯考」現象。但全國私立中學...

跆拳教練涉性騷竟又任老師 新北教育局這樣解釋

新北一名跆拳道教練，日前帶團出國比賽時對選手涉及性騷擾，事發後中華民國跆拳道協會調查將該教練暫時停權，不料本月該教練竟又...

三私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

教育部日前宣布解散嘉義大同高商、雲林益新工商、台南華濟永安高中等校，會後通知依退場條例規定辦理清算及賸餘財產歸屬事宜，如...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

私校質疑退場後校產歸公 教育部：依退場條例辦理

嘉義大同商職等遭解散的私校代表今天召開記者會，質疑教育部12月突然召開退審會，將學校法人解散，校產只能歸公，不能轉捐其他...

技藝競賽試題、成績計算爭議 教部加強檢核機制

全國高中職技藝競賽商業類今年屢傳爭議，包括中餐烹飪職種誤用去年考題，商業類餐飲服務職種成績計算錯誤。教育部今天表示，已召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。