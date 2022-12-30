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2023年讓您管理職能「兔」飛猛進的課程

文／ 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

工作忙碌的社會菁英與企業管理者，您是否面臨家庭事業兩頭忙碌，雖有進修動機卻宥於時間不易配合的壓力？國立臺灣大學進修推廣學院特開辦「精鍊高階管理與實務研習班」，讓您每個月只須利用一次的週六、週日12小時，八個月共計96小時便可完整修讀八大管理主題課程，建立並增強您的管理知能，該班程開辦已逾四十餘期，深受企業菁英肯定，是一門不可錯過的優質課程。最新一期的班程將於112年3月18日開始授課，展望新的一年，「精鍊高階管理與實務研習班」將豐富您的精采人生。

臺大進修推廣學院「精鍊高階管理與實務研習班」特精選管理領域「策略成本管理」、「行銷管理與顧客行為」、「組織行為」、「產業競爭分析」、「組織整合與管理」、「財務管理與財報分析」、「策略管理」、「服務與營運管理」等八大管理主題，敦聘臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理職能需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，將管理者需具備的知識元素，整理並濃縮成精華教授學員，讓學員能迅速理解管理精髓，並透過與不同產業同儕間的切磋與交流互動，擴增您在產學界的人脈與視野。且利用班級經營的概念，增加班級同學間的凝聚力，讓您不僅能透過課程提升管理職能，更能藉此認識各領域中的菁英並成為戰友。

臺大進修推廣學院最新一期「精鍊高階管理與實務研習班」將於112年3月18日開始授課，112年2月1日前完成報名及繳費者或企業團體多人報名可另享學費優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或致電 (02)2362-0502臺大進修推廣學院洽詢。

「精鍊高階管理與實務研習班」

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