快訊

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

「新年快樂」必用！ 快來下載15款LINE期間限定免費貼圖迎接2023

六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

愛心無遠弗屆 2022康橋行動勸募捐數百萬善款

聯合線上／ 張筱文 提供

走出教室，以實際的行動力化被動為主動，透過募款式的公益活動，使得孩子從跨領域的學習中，感同身受他人需要、用行動奉獻自己愛心！康橋國際學校舉行「2022行動勸募捐贈儀式」，在新店秀岡、青山、林口及新竹等四校區學生共同努力下，以戶外與線上勸募等方式共募得827萬餘元，並將金額全數捐贈給育成基金會、唐氏症基金會、台灣食物銀行聯合會、臺北市臻佶祥社會服務協會、勵馨基金會、台灣野灣野生動物保育協會等公益團體。

林口校區2022行動勸募將募得的款項正式捐贈給勵馨基金會林口服務中心與野灣動物保育協。 圖／康橋 提供
林口校區2022行動勸募將募得的款項正式捐贈給勵馨基金會林口服務中心與野灣動物保育協。 圖／康橋 提供

康橋國際學校自2011年以來，每年皆與不同的公益團體舉辦行動勸募，今年在多個不同的公益單位合作下，分別以「與育成同心．與唐氏同行」、「分享食物最有愛」、「馨之所向．灣眾一心」為主題，由三至十二年級的康橋學生，一起走出戶外、及運用線上口語表達的形式進行勸募。

康橋新竹校區2022線上行動勸募，全校師生將募得款項捐贈給臺北市臻佶祥社會服務協會、台灣食物銀行聯合會。 圖／康橋 提供
康橋新竹校區2022線上行動勸募，全校師生將募得款項捐贈給臺北市臻佶祥社會服務協會、台灣食物銀行聯合會。 圖／康橋 提供

秀岡校區徐文淞校長表示，康橋每年舉辦的行動勸募帶來的不只是學生課業上的學習而已，孩子透過實際的勸募活動，聚焦於品格力的養成，行動勸募不僅獲得豐碩的成果外，當中的過程更加重要，默默行善得到的掌聲不多，但卻是非常寶貴的學習經驗！行動勸募的結束不是終點，而是付出愛心的開始，期盼大家繼續發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，一起幫助社會弱勢！

康橋秀岡校區行動勸募「與育成同心．與唐氏同行」圓滿結束，募得善款總金額新台幣3,996,812元。 圖／康橋 提供
康橋秀岡校區行動勸募「與育成同心．與唐氏同行」圓滿結束，募得善款總金額新台幣3,996,812元。 圖／康橋 提供

另外，青山校區許銘欽校長也認為，為考量防疫優先，今年實施線上的方式進行勸募，學生不僅在網路數位平台，運用電子與手繪簡報或自製的影片等多元方式以口語表達進行勸募外，同時也在「分享食物」與「獨居老人」的主題中，讓大家更能體會不浪費食物與關懷弱勢的重要性！

青山校區2022線上行動勸募，以「分享食物最有愛」為主題，共募得213萬餘元。 圖／康橋 提供
青山校區2022線上行動勸募，以「分享食物最有愛」為主題，共募得213萬餘元。 圖／康橋 提供

康橋國際學校表示，跨出舒適圈、走出戶外，提起勇氣向陌生人表達公益愛心的理念是件相當不容易的事，儘管過程中會遇到拒絕與質疑，然而每一次的表達，反而都是不同的學習意義。

2022_康橋國際學校舉辦行動勸募，邀請全校孩子走出舒適圈，為公益團體發聲。 圖／康橋 提供
2022_康橋國際學校舉辦行動勸募，邀請全校孩子走出舒適圈，為公益團體發聲。 圖／康橋 提供

康橋也強調，學校除了一年一度的行動勸募公益活動外，還提供寒暑假學生志工營隊的偏鄉教育、四大家族的淨灘活動、甚至是服務性質的課間社團等，多樣化公益服務的學習機會，都能培養學生主動關懷的品格、及在團隊中溝通合作等多元能力！

相關新聞

六私校為爭權益摃上教育部 指行政程序充滿瑕疵將提行政救濟

教育部日前宣布解散嘉義大同高商、雲林益新工商、台南華濟永安高中等校，會後通知依退場條例規定辦理清算及賸餘財產歸屬事宜，如...

技藝競賽誤用去年考題卻未檢討 教團提二大項精進措施

今年全國高中技藝競賽商業類中餐烹飪職種學科試題誤用去年試卷，日前已召開檢討會議。但全國教師工會總聯合會不滿，認為檢討會議...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

技藝競賽試題、成績計算爭議 教部加強檢核機制

全國高中職技藝競賽商業類今年屢傳爭議，包括中餐烹飪職種誤用去年考題，商業類餐飲服務職種成績計算錯誤。教育部今天表示，已召...

公費留考榜單揭曉 核心戰略產業增額錄取8名

教育部今天公告111年公費留學考試錄取名單，總計合格報名人數359人，錄取140名，其中6大核心戰略產業相關學門增加的錄...

導護老師被撞終生失能 教團籲修法、讓教師加保意外險

高雄市鳳翔國中梁姓教師導護執勤遭車撞已滿一年，日前確定終生失能、不能從事任何工作。全國教育產業總工會今（12/30）召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。