愛心無遠弗屆 2022康橋行動勸募捐數百萬善款

走出教室，以實際的行動力化被動為主動，透過募款式的公益活動，使得孩子從跨領域的學習中，感同身受他人需要、用行動奉獻自己愛心！康橋國際學校舉行「2022行動勸募捐贈儀式」，在新店秀岡、青山、林口及新竹等四校區學生共同努力下，以戶外與線上勸募等方式共募得827萬餘元，並將金額全數捐贈給育成基金會、唐氏症基金會、台灣食物銀行聯合會、臺北市臻佶祥社會服務協會、勵馨基金會、台灣野灣野生動物保育協會等公益團體。

林口校區2022行動勸募將募得的款項正式捐贈給勵馨基金會林口服務中心與野灣動物保育協。 圖／康橋 提供

康橋國際學校自2011年以來，每年皆與不同的公益團體舉辦行動勸募，今年在多個不同的公益單位合作下，分別以「與育成同心．與唐氏同行」、「分享食物最有愛」、「馨之所向．灣眾一心」為主題，由三至十二年級的康橋學生，一起走出戶外、及運用線上口語表達的形式進行勸募。

康橋新竹校區2022線上行動勸募，全校師生將募得款項捐贈給臺北市臻佶祥社會服務協會、台灣食物銀行聯合會。 圖／康橋 提供

秀岡校區徐文淞校長表示，康橋每年舉辦的行動勸募帶來的不只是學生課業上的學習而已，孩子透過實際的勸募活動，聚焦於品格力的養成，行動勸募不僅獲得豐碩的成果外，當中的過程更加重要，默默行善得到的掌聲不多，但卻是非常寶貴的學習經驗！行動勸募的結束不是終點，而是付出愛心的開始，期盼大家繼續發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，一起幫助社會弱勢！

康橋秀岡校區行動勸募「與育成同心．與唐氏同行」圓滿結束，募得善款總金額新台幣3,996,812元。 圖／康橋 提供

另外，青山校區許銘欽校長也認為，為考量防疫優先，今年實施線上的方式進行勸募，學生不僅在網路數位平台，運用電子與手繪簡報或自製的影片等多元方式以口語表達進行勸募外，同時也在「分享食物」與「獨居老人」的主題中，讓大家更能體會不浪費食物與關懷弱勢的重要性！

青山校區2022線上行動勸募，以「分享食物最有愛」為主題，共募得213萬餘元。 圖／康橋 提供

康橋國際學校表示，跨出舒適圈、走出戶外，提起勇氣向陌生人表達公益愛心的理念是件相當不容易的事，儘管過程中會遇到拒絕與質疑，然而每一次的表達，反而都是不同的學習意義。

2022_康橋國際學校舉辦行動勸募，邀請全校孩子走出舒適圈，為公益團體發聲。 圖／康橋 提供

康橋也強調，學校除了一年一度的行動勸募公益活動外，還提供寒暑假學生志工營隊的偏鄉教育、四大家族的淨灘活動、甚至是服務性質的課間社團等，多樣化公益服務的學習機會，都能培養學生主動關懷的品格、及在團隊中溝通合作等多元能力！