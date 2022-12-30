112年元旦北部童軍近千人登七星山舉行升旗典禮
民國112年元旦童軍升旗典禮，在台北市的七星山公園廣場舉行，這將是台北市海拔最高的升旗地點，有近北部地區童軍與隨隊成年服務員近千人參加，升旗典禮結束後，將回到教育部七星苗圃遊憩區營地舉行定向越野、大地遊戲等活動。
教育部七星苗圃營地為活化場地運用，融入陽明山國家公園的資源與特色，舉行112年元旦童軍升旗典禮、登山健行暨淨山的戶外教育體驗活動。這次活動有北部童軍、青少年學生及隨隊成年服務員參與，人數多達 900餘人。活動先由苗圃營地出發，攀登七星山，然後在七星山公園廣場舉行升旗典禮，結束後，近 600人返回苗圃營地進行定向越野、大地遊戲等童軍技能活動。
參加童軍伙伴清晨從營地出發，分批登山健行，探訪北市第一高峰七星山，健行沿路安排淨山活動，在高山低溫的寒風下，接受戶外教育體驗。陽明山冬季天候較濕冷，參加童軍都將備妥水壺、雨具、禦寒衣物，兼顧疫情配戴口罩。教育部安排專車接駁北部童軍 900餘人參加。
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