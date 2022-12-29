影／服役就學「1+3年」可行嗎？ 潘文忠給答案

義務役將延長為一年，為讓役男可在大學期間同時完成服役與學業，國防部拋出年縮短一學年時間讓學生修完所有學分，擬透過放寬學分上限和利用寒暑假修課等方式達成。教育部長潘文忠今天說，會在明年初與大學端、學生代表做整體討論，「彈性修業應該是多元的，不會是唯一模式」。

根據國防部說帖，教育部若能與各大專院校研商，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，讓就學役男有先入營服役的選項，並以縮短一學年的時間修習學分。換言之，若有意在四年完成學業與兵役者，可採「一加三年」完成，方案可包括放寬學分上限、利用寒暑假修課等。

不過，要取得大學學位，至少要修滿128學分，現行分攤至四年、八學期，若再加上實習、研究等，學生未來要改拚三年內完成，連寒暑假都會泡湯。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，該作法僅是「兩害相權取其輕」，學生能否負荷仍是問題，不少學生會安排暑修，學校也鼓勵學生寒暑假去企業或國際遊學，如果要三年內拚完大學學業，上述活動就會被犧牲。

張育萌說，確實有部分課程有分暑修、學期的版本，但要大學教授精心設計教案才能配合，不過各科系落差大，也許理論課能壓縮，但實作、實習課就不行，未來學生學習專業知識恐只能急就章。

教育部長潘文忠今天出席技職之光頒獎典禮，他在會前接受媒體聯訪，強調此事仍須經與大學端詳盡溝通。他強調，不只是學校，還有很多系所，需要更深入的對話，因此也不會像在大學校長會議的場合進行，而是會在年初邀請學校，也可能會分不同梯次深入了解。

潘文忠說，希望考量學校課程安排、校務運作等，若有需要教育部提供相關資源，也希望能透過共同討論出的配套措施，回應個別學校的需求。

至於「一加三年」方案是否可行？潘文忠表示，這仍要跟學校討論，希望學校跟教育部大家共同討論出配套措施，但也強調「這個彈性修業應該是多元的，不會是唯一模式」，尤其不同科系、課程有差異性，教育部有必要，且還有充足的時間能跟學校討論，過程中也會邀請學生代表做整體思考。