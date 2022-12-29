影／大學寄存名額暴增逾3倍 潘文忠：註冊率非唯一指標

教育部昨天公布111學年度大專新生註冊率，有19校低於六成創新高。實際上，近年註冊率可透過「寄存名額」來美化，確保能持續領到教育部補助款，也能暫時調控系所規模。因此有教育團體預估，明年將有更多私校採此策略。教育部長潘文忠表示，註冊率是參考之一，而不是唯一，呼籲家長、學生避免用太簡單的方式來做判斷。

根據教育部最新統計資料，111學年大學與技專校院共45校寄存招生名額共2819名，112學年則暴增到58校、8892名額寄存教育部，短短一年暴增6073人，約增3.1倍。其中，一般大學校院主動寄存招生名額共計22校4449 名；技專校院共計36校，寄存名額總計為4443名。

不過寄存名額並非真正存在，因此也有私立大學校長表示，寄存名額越多，僅能讓註冊率看上去沒那麼慘，但學費收入並不會增加，將連帶衝擊校園營運。

全國私校工會理事長尤榮輝也預估，各私立大專明年應該會增加寄存名額減招因應，同時減少採計入學測驗科目以降低入學門檻，預期112年新生註冊率會被人為操作提高美化，值得考生及家長注意。

尤榮輝也說，除了新生註冊率反應辦學狀況外，學生數直接影響學校收入，若學生數少於1000人可能是「小而美」的大學，但更大的機率是「小而不美」的地雷學校，建議考生及家長透過教育部大專資訊公開平台查閱各大專的校務及財務資訊，注意學校的註冊率、學生數、生師比，更要特別注意財務資訊中的收支盈虧及財務警示燈號。

教育部長潘文忠今天下午出席技職之光頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。他表示，少子女化衝擊大學招生，教育部從106學年度開始公布大專校院校務資訊平台，這平台包含學校辦學績效、研發成果以及校務評鑑，也有畢業生流向等綜合資訊，希望提供學生家長未來參考來選填志願。

潘文忠說，「註冊率是參考之一，而不是唯一」。很多學校辦學品質好，卻因位處偏遠或因科系冷門，都會影響註冊率，希望即將升學的家長、學生，能多花時間了解各校系完整辦學資訊，作為選填志願的參考，避免用太簡單的方式來做判斷。

潘文忠也說，教育部已開始推動私校退場條例，某種程度也在替各校辦學品質做把關，如果出現辦學不理想，會透過專案輔導學校、預警學校等機制，由教育部替學生受教品質做把關。