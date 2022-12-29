雲林6校舞獅隊伍獲特優 學生感動哭

隨著疫情逐漸趨緩，各式體育競賽復辦，東勢國中舞獅隊參加10月全民運動會時，因鼓手確診無法出賽慘遭滑鐵盧，11月參加民俗體育競賽菁英賽，終於揚眉吐氣，一口氣奪回4組特優，縣長張麗善今到東勢國中貼紅榜，學生感動落淚。

東勢國中舞獅教練吳登興說，近年受疫情影響，許多比賽停辦或延期，無法讓學生上場展現練習成果，好不容易可以參賽又遇到學生確診，過程真的一波三折，在被滑鐵盧籠罩的低氣壓中，不斷鼓勵學生，最終奪得特優4冠王，學生表現讓他很感動。

獲獎學生說，今年10月參加全民運動會時，努力練習認為有信心奪冠，但卻在比賽前3天，負責打鼓的人確診了，和老師討論後，為了展現運動家精神，決定臨時換將參賽，最後成績墊底慘遭滑鐵盧，終於在這次比賽中拿回屬於他們的冠軍，感謝教練指導，也謝謝一直支持他們的

縣長張麗善說，雲林學生表現優異，下崙國小、飛沙國小、安南國小、龍潭國小、文生國中、東勢國中等6所學校都榮獲特優，她和副縣長謝淑亞會陸續到學校貼紅榜，也讚許學生在課業壓力下，仍努力參與課外活動獲得佳績，大家都是雲林之光。