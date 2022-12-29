快訊

南韓高速公路隧道路段車禍釀大火！濃煙竄天至少6死20傷

跳槽三立出事了！前民視一哥「慘遭武行踢爆」跪地送醫

台灣浩鼎創辦人、董事長張念慈今上午突發心臟病猝逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林6校舞獅隊伍獲特優 學生感動哭

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
東勢國中今年奪得全國民俗體育競賽菁英賽特優4冠王，縣長張麗善（後排左四）今到校貼紅榜。記者黃于凡／攝影
東勢國中今年奪得全國民俗體育競賽菁英賽特優4冠王，縣長張麗善（後排左四）今到校貼紅榜。記者黃于凡／攝影

隨著疫情逐漸趨緩，各式體育競賽復辦，東勢國中舞獅隊參加10月全民運動會時，因鼓手確診無法出賽慘遭滑鐵盧，11月參加民俗體育競賽菁英賽，終於揚眉吐氣，一口氣奪回4組特優，縣長張麗善今到東勢國中貼紅榜，學生感動落淚。

東勢國中舞獅教練吳登興說，近年受疫情影響，許多比賽停辦或延期，無法讓學生上場展現練習成果，好不容易可以參賽又遇到學生確診，過程真的一波三折，在被滑鐵盧籠罩的低氣壓中，不斷鼓勵學生，最終奪得特優4冠王，學生表現讓他很感動。

獲獎學生說，今年10月參加全民運動會時，努力練習認為有信心奪冠，但卻在比賽前3天，負責打鼓的人確診了，和老師討論後，為了展現運動家精神，決定臨時換將參賽，最後成績墊底慘遭滑鐵盧，終於在這次比賽中拿回屬於他們的冠軍，感謝教練指導，也謝謝一直支持他們的

縣長張麗善說，雲林學生表現優異，下崙國小、飛沙國小、安南國小、龍潭國小、文生國中、東勢國中等6所學校都榮獲特優，她和副縣長謝淑亞會陸續到學校貼紅榜，也讚許學生在課業壓力下，仍努力參與課外活動獲得佳績，大家都是雲林之光。

教育部體育署111學年度全國各級學校民俗體育競賽菁英賽，榮獲特優名單：東勢國中單獅混合、雙獅混合、瑞獸混合乙、客家獅單獅混合；下崙國小單獅女子、多獅女子、多獅混合、瑞獸女子、瑞獸混合；飛沙國小單獅女子、單獅混合、多獅混合、瑞獸女子、瑞獸混合；安南國小多獅混合、瑞獸女子、瑞獸混合；龍潭國小瑞獸混合；文生高中高士崇則獲得跳繩競速個人特優。

東勢國中學生投入練習，今年奪得全國民俗體育競賽菁英賽特優4冠王。記者黃于凡／攝影
東勢國中學生投入練習，今年奪得全國民俗體育競賽菁英賽特優4冠王。記者黃于凡／攝影
東勢國中今年奪得全國民俗體育競賽菁英賽特優4冠王。記者黃于凡／攝影
東勢國中今年奪得全國民俗體育競賽菁英賽特優4冠王。記者黃于凡／攝影

體育 確診 菁英

延伸閱讀

雲林新春遊程琳瑯滿目 張麗善秀可愛兔提燈透露這樣送

雲林元旦升旗大玩千人排字 限量「茄芷袋」壓軸發送

元旦升旗 雲林縣府、莿桐鄉公所揪民眾迎新年

景氣藍燈示警 張麗善：基層經濟問題最該解決

相關新聞

學測辦在上學日能請公假去考試？ 教育部這樣說

今年中小學1月20日才放寒假，直接銜接農曆新年，但1月13日學測第一天是周五，仍是上學日，不過僅考數學Ａ、自然科，高中教...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

雲林6校舞獅隊伍獲特優 學生感動哭

隨著疫情逐漸趨緩，各式體育競賽復辦，東勢國中舞獅隊參加10月全民運動會時，因鼓手確診無法出賽慘遭滑鐵盧，11月參加民俗體...

空手道亞錦賽奪1金2銀1銅 許淑華表揚南投小將

「空手道亞洲錦標賽」日前落幕，南投縣旭光高中空手道隊學生及校友摘下1金2銀1銅佳績，縣長許淑華今接見表揚，嘉許其優異表現...

中信夢想家扎根社區 獲藝術教育貢獻獎

第九屆教育部藝術教育貢獻獎共廿七個團體及十二位個人獲獎，有熱忱奉獻的教師，也有結合在地資源的學校與團體及用心耕耘藝術沃土...

金車基金會國際素養調查 青少年公認「這國」最友台

國際素養是青少年的重要能力，根據金車文教基金會調查，約有6成青少年認為出國才能具備國際素養。在培養國際素養過程中，約有6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。