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空手道亞錦賽奪1金2銀1銅 許淑華表揚南投小將
「空手道亞洲錦標賽」日前落幕，南投縣旭光高中空手道隊學生及校友摘下1金2銀1銅佳績，縣長許淑華今接見表揚，嘉許其優異表現，為南投爭光，並頒發獎狀及獎金，也允諾將持續挹注經費，打造更好的運動訓練環境，留住體育人才。
教育處指出，空手道是縣內體育發展的重點項目，其中旭光高中空手道隊成立將近20年，縣府為此強化挹注資源，補助聘任教練、原民生營養費及課輔費，基層及優秀選手培訓計畫等經費，成培育我國空手道國手的搖籃，國內外獲獎無數。
近期遠赴烏茲別克參加「亞洲成人暨青少年空手道錦標賽」，校友谷筱霜勇奪成人女子第一量級金牌；在校生詹心妤、包羽薰分獲青少年女子第二量級、第三量級銀牌，包羽薰、黃愛倫、曾韻文獲團體型青少年女子組銅牌，參賽表現亮眼。
旭光高中校長何光明、總教練黃泰吉等今在縣空手道協會主委許阿甘及副主委陳宜君陪同下，率奪牌選手到縣府接受表揚，縣長許淑華逐一頒發狀及獎金，鼓勵選手們繼續加油，明年亞運會能勇奪金牌，觀看選手們現場演示時則相當震撼。
許淑華說，近年受疫情影響，選手無法出國比賽，但旭高空手道隊仍努力不懈，加強自我訓練，為南投縣爭光，值得嘉許。看選手們的動作聲勢凌厲、霸氣十足，真的讓人深受震撼與感動，也讓她很有安全感，建議未來可以考慮來當隨扈。
許淑華也承諾，縣府未來會持續加強推動本縣重點運動項目，在訓練環境、培訓經費、獎學金等經費補助給予挹注，希望能打造更好的運動訓練環境，將優秀的教練、選手留在南投縣，並在國內外賽事締造更多的佳績與紀錄，為南投爭光。
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