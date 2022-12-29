學測辦在上學日能請公假去考試？ 教育部這樣說

今年中小學1月20日才放寒假，直接銜接農曆新年，但1月13日學測第一天是周五，仍是上學日，不過僅考數學Ａ、自然科，高中教學現場近來接獲不少學生的「請假」需求，卻苦於不知該如何給假。教育部表示，考量學生是參加升學考試，若高三生參加1月13日學測者可給予公假，但若未參加學測，仍應依學校課程安排到校學習。

112學年學測將在明年1月13日至15日登場，但中小學明年1月20日才放寒假，也是近幾年來首度學測辦在學期間的案例。

不過，學測第一天為數學A及自然考科，第二天為英文及國文（國綜、國寫）考科，第三天為數學B及社會考科。有高中教師指出，並非全校高三生都有報考數學A及自然科，有報名考試的是給公假？沒報名第一天考試的要正常上課？還是可以放假？但如果要放假或請假，學校應給什麼假？教育部至今仍未說明清楚，教學現場亂成一團。

教育部表示，今年7月22日已發函各高中，為因應112學年度學測辦理時間，高三學生於明年1月13日（周五）參加學測，不另行補課。另考量學生是參加升學考試，建議學校可給予公假。

至於學生若未參加明年1月13日的學測考試，教育部表示，仍應依學校課程安排到校學習，個別學生如有請假需求，則依各校請假規定辦理。