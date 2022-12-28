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大專招生「斷崖式」缺額 教團估未來五年40校面臨退場

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國私校工會理事長尤榮輝表示，今年不少私校誤判情勢，輕忽少子化衝擊力道，而未寄存名額自動減招，導致出現「斷崖式」招生缺額。本報資料照片
全國私校工會理事長尤榮輝表示，今年不少私校誤判情勢，輕忽少子化衝擊力道，而未寄存名額自動減招，導致出現「斷崖式」招生缺額。本報資料照片

教育部今天公布111學年各大專校院新生註冊率，低於六成「淹水線」由去年7所暴增為19所。全國私校工會理事長尤榮輝表示，不少私校誤判情勢，輕忽少子化衝擊力道，而未寄存名額自動減招，導致出現「斷崖式」招生缺額。他也預估，大專新生人數於117年才會降到谷底，未來5年至少40所私立大專面臨退場危機。

根據教育部資料，今年共有19所大專校院註冊率未達六成「淹水線」。包括國立台東專科學校47.29%、中國文化大學58.59%、大葉大學58.07%、真理大學46.27%、長榮大學53.35%、明道大學39.47%。其中明道大學已經連續三年未達六成，該校現也為專輔學校之一。

技專校院未達六成包含嘉南藥理大學59.47%、高苑科大24.52%、聖約翰科大35.31%、遠東科大53.84%、中華科大57.88%、吳鳳科大51.11%、修平科大57.45%、華夏科大42.39%、宏國德霖科大56.15%、東方設計大學26.3%、經國管理暨健康學院56.63%、慈惠醫護管理專科學校51.51%，以及基督長老教會南神學院56%。

尤榮輝表示，今年不少私校誤判情勢，輕忽少子化衝擊力道，而未寄存名額、自動減招，導致出現「斷崖式」招生缺額，加上疫情影響招收境外生，造成許多私立大專新生註冊率大幅下滑現象。

尤榮輝指出，因應少子化衝擊，各私立大專明年應該會增加寄存名額減招因應，同時減少採計入學測驗科目以降低入學門檻，預期112年新生註冊率會被人為操作提高美化，值得考生及家長注意。

尤榮輝說，除了新生註冊率反應辦學狀況外，考生及家長也要注重學校規模，畢竟學生數直接影響學校收入，若學生數少於一千人可能是「小而美」的大學，但更大的機率是「小而不美」的地雷學校。

尤榮輝建議，考生及家長透過教育部大專資訊公開平台查閱各大專的校務及財務資訊，注意學校的註冊率、學生數、生師比，更要特別注意財務資訊中的收支盈虧及財務警示燈號。另也呼籲教育部儘速公告各校110年財務資訊，至少能於明年考生填選志願前完成資訊揭露。

尤榮輝也預測，依出生率推估，大專新生人數於117年才會降到谷底，未來5年私校冰河期的考驗更加嚴峻，挑戰私立大專的辦學能力，預計至少40所私立大專面臨退場危機。

註冊率 教育部 少子化

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