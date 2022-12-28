「台灣甲子園」黑豹旗棒球大賽 穀保家商獲隊史第3冠

黑豹旗全國高中棒球大賽素有「台灣甲子園」之稱，新北市穀保家商青棒代表隊今年勇奪第10屆冠軍，這也是隊史第3冠。新北市長侯友宜說，穀保家商今年戰績輝煌，不僅獲得U-18世界盃棒球賽亞軍、立德盃青棒錦標賽冠軍，還有新北富邦國際城市U-18棒球賽捧金盃，侯也頒發80萬獎勵金嘉勉球員及教練。

教育局表示，第10屆黑豹旗全國高中棒球大賽參賽隊伍來自21縣市192隊，隊數為歷屆最多，穀保家商今年在蔡明堂領隊及周宗志等多位教練率領下，10月30日初登板，一路勢如破竹，皆以懸殊的比數獲壓倒性獲勝；四強戰遇到同樣來自新北新興強權鶯歌工商，以3比2險勝取得冠軍賽門票，接著於12月4日的冠軍賽中遇上高雄市普門中學，終場以5比0奪下隊史黑豹旗第3冠。

教練周宗志說，賽前評估普門中學的中心打線攻擊能力很不錯，但臨場有點失常，而我們有較多高張力經驗的球隊，球員都能正常發揮；個人獎部分，高二生黃仲翔繳出93球完封勝，獲得大會最有價值球員（MVP）獎、攻守俱佳的劉俊緯獲得打點獎及最佳游擊手獎，其他獲大會明星球員獎尚有投手林盛恩、捕手張鐿騰及最佳外野手邱鑫等。

教育局長張明文表示，新北市從選手培訓、教練支持、經費補助到場地改善，推動棒球教育不遺餘力，讓棒球從小扎根成長，四級銜接到職棒及大學端，許多優秀選手都是新北出身，希望未來棒球可以成為大家共同的語言，讓棒球成為全民運動。