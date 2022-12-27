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選手背後默默付出一群人 新北發表2023年運動教練月曆

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局今發表2023年新北市運動教練形象月曆，邀請各校教練擔任模特兒，穿戴專項運動服裝登場。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今發表2023年新北市運動教練形象月曆，邀請各校教練擔任模特兒，穿戴專項運動服裝登場。記者劉懿萱／攝影

為讓大家看見選手背後默默付出的教練群，新北教練月曆已邁入第3年，新北市教育局今發表2023年新北市運動教練形象月曆，邀請各校教練擔任模特兒，穿戴專項運動服裝登場。新北教育局長張明文說，新北從今年起至2025年預計挹注12億，訂定4年中程在地育成領航計畫，讓孩子有更多元體育選擇管道。

新北教育局今日舉辦2023年新北市運動教練形象月曆發表會，教練們手持個人月份形象看板輪番亮相。今年教練首次走出攝影棚，至碧華國中戶外運動場館拍攝，共12項運動種類、13位教練展現專項運動的力與美，也收錄了優秀教練們的座右銘。

教育局表示，各月份月曆中都詳述運動教練個人及帶隊的績優事蹟，比如6月是任職於海山高中的王政憲，為新北市在今年全民運動會沙灘手球中勇奪第一名。9月為任職於雙溪高中的詹明益，以國高中6年一貫的訓練計劃，將選手照顧得無微不至，指導選手李安翊在今年全國中等學校田徑錦標賽及全國田徑錦標賽的800公尺項目中，獲得金牌還打破大會紀錄。

張明文說，為了讓大家看見在發光發熱的選手背後默默付出的教練群，所以特別發行運動教練形象月曆，希望擁有夢想的教練風采也能被大家所看見。此外，新北市以體育人才在地育成為主軸，今年訂定4年中程「新北市卓越體育人才在地育成領航計畫」，從優質環境、暢通管道、引進資源、獎勵補助、支持照顧、專業師資等六大面向，擬定12項策略，至2025年預計挹注12億元經費。

新北市教育局今發表2023年新北市運動教練形象月曆，邀請各校教練擔任模特兒，穿戴專項運動服裝登場。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今發表2023年新北市運動教練形象月曆，邀請各校教練擔任模特兒，穿戴專項運動服裝登場。記者劉懿萱／攝影

月曆 教育局

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