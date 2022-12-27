教師少、學費無上限　教團批碩士職專班淪「學店溫床」

高教工會今天（12/27）召開記者會，盤點年度高等教育狀況進行「年度體檢」，私校退場條例、大學碩士在職專班弊病、專案教師困境、公教退撫新制以及教育部官員兼任私校門神均被列為「五大病症」。政治人物論文抄襲風波成為今年下半年熱門議題，高教工會認為，政府未給大學編列充足預算，大學為賺學雜費只能不惜將碩專班編列少量師資、降低入學和畢業門檻，形同學店的溫床、國際醜聞。

高教工會羅列今年高等教育五大病症，組織部主任林柏儀指出，今年五月《私校退場條例》三讀通過，表面上規範了私校從預警、專輔、停招、停辦等程序，並訂立教師慰助金標準，卻仍藏了非常多問題。包括進入專輔門檻限縮，需逾五成師資質量違規且未改善才列專輔；離退教職員有慰助金，但資遣者卻有不同規範；學校需加派專任教職員工擔任公益董事，卻無規範要透過選舉產生，導致可能淪為學校董事會魁儡。

林柏儀談到，只有專輔學校才適用退場條例，一般學校若想退場則可循私校法，教育部稱退場是「雙軌制」，卻形同開了循私校法逃逸路線，形同一邊管制一邊放鬆、前後失衡。

今年下半年政治人物論文抄襲案延燒，林柏儀也指出，我國在職專班論文品質弊病並非單純個人問題，而是政府系統性對在職專班設下政策差別管制，如相較於一般碩士班，在職專班可用較少師資營運、學費無上限，學雜費還能由系所自由運用，無需回歸校務基金，導致在職專班成為系所謀取經費和個人利益的管道。

林柏儀分析，為了賺取學雜費，大學只能不惜編列較少師資、降低入學和畢業門檻，讓在職專班形同學店化的溫床，在這樣的環境下，即便少數人想認真辦學亦不可得。

高教工會理事長周平則談到，高教資源長期不足逼迫大學另闢財源，對此大學走向商品化、販賣學位，政壇又須靠學歷提升仕途，近年論文作假、抄襲乃至於代寫，都和制度扭曲有關，也讓台灣的高等教育淪為國際醜聞。

高教工會亦指出，八月上路的專案教師實施原則仍有缺漏，未解決專案教師用完就丟的困境；再者，一週前通方通過公教人員退撫條例，則可能讓適用現制者面臨二度年改的困境；以及教育部高官退休後轉任私立大學擔任私校門神均有待改善。

高教工會辦公室主任陳書涵談到，教育部高官若想著退休後能到私校兼任，在位時就不會去得罪董事會和私校經營者，也讓各界不禁懷疑，主管機關沒有想根本解決問題，莫非是在為退休後做考量？呼籲教育部根本地解決各項問題。