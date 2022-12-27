高雄家長連署 要老師上下班打卡

高雄市教育局9月核准高雄市教育產業工會與中小學校長協會簽訂團體協約，教師每周出勤時數為40小時，超過每日平均8小時部分應給加班費或補休。家長團體日前向教育局遞交連署書，指既要落實每日最高8小時工時制，就要求「老師上下班打卡，包括寒暑假」，捍衛受教權。教師們對此不以為然，認為依法規教師原本就免簽到。

高雄市的家長協會、各級家長會長協會、學習障礙教育協進會、家長教育志工協會及家長聯盟等主席，23日向教育局遞交連署書。高雄市家長聯盟總召洪志和說，教育部修訂教師請假規則，明定教師在校服務時間，以每天8小時，每周5天40小時為原則，教師工作由責任制轉為工時制後，如何規範工時與工作內容成挑戰。

高雄市教師團體協約對「教師出勤時間」規範，超過8小時應給予加班費，若加班時數未滿1小時以1小時為計。學校因經費不足無法給加班費，應依加班時間乘1. 5倍計算補休時數。教育局19日已行文各校。

洪志和表示，能理解高雄教師團體依法為高雄教師爭取權利，若教師要落實工時制，家長必須捍衛孩子受教權，要求高雄教師上下班打卡，包括寒暑假。

高雄市教育產業工會理事長李賢能說，工會立場是為所有受僱者爭取權益，教師工時問題牽涉複雜，未在教師法明訂，只在縣市政府層級規範；過去教師曾有簽到退，各校首長許可就免簽。

高雄市教育局回應，有研商高雄市教師加班費替代機制，以高中以下學校教師為對象，採每月累計，核給1.5倍補休時數，為維持教學品質、受教權益，已函請各校應落實職務代理並維持必要人力。

「老師原本就免簽到、免簽退啊！」國小林老師表示，根據高雄市立高中以下學校教職員出勤差假管理要點，專任教師及經校長許可免簽到，要教師打卡上下班沒道理，除非修法。