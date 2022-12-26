花3800做頭髮！帥兒子表演卻被排角落 家長氣炸怒轟幼稚園

昨（25）日是一年一度的聖誕節，不少幼稚園也會舉辦活動，讓家長欣賞寶貝孩子的精彩表演。不過，一名網友在網路上發文，提到為了兒子的聖誕表演活動，花了3800元找髮型設計師做頭髮，結果當天卻被排在舞台最旁邊的角落，令他感到非常不滿，表示以後要當恐龍家長，保障兒子應得的權益。

日前一名網友在臉書「靠北幼稚園」上發文，原PO表示自己非常重視聖誕表演活動，再加上是兒子第一次登上舞台，「我一定要讓他成為最亮眼的帥男孩，當天舞台上我兒子是全班最帥最亮眼的，是所有小孩中最耀眼的主角！」因此，原PO在表演前五天，還特地預約髮型設計師，花了3800元幫兒子做頭髮。

沒想到，聖誕表演當天，兒子連續兩場都被排在最旁邊的角落，令原PO感到非常不滿，「很難不懷疑老師是否別有用心，明明我兒子跳得這麼好、喊得最大聲、長得最帥，結果卻把他安排在最角落，錄影拍照時畫面很難看，因為沒有在正中間，身為主角卻被排在角落跳舞！」

事情還沒結束，原PO透露在台下時聽到其他家長說，有私下去找老師商量舞蹈及舞台的事情，讓他更加火大了，「是不是會吵才有糖吃，那我也要當恐龍家長，保障我兒子應得的權益！其他家長要求他們小孩排第一排中間，我也能要求排第一排中間！」

原PO認為是因為之前沒找老師施壓，才會換來兒子被排在角落，「若是這樣的話，我也要變成恐龍家長，每一件事情都去找老師施壓，老師不同意就找園長施壓，園長不同意就朝外面人士來施壓，因為不施壓就是我兒子會被排擠，失去他應得的權益！」

貼文曝光後也掀起討論，不少網友反轟原PO，「每位孩子都是家長心中最棒的，中央的位置只有一個，莫非要變成中央伍為準，全班排成一條直線」、「說自己不是恐龍，其實就是那種超大隻的」、「3800都花了，直接幫兒子建一個38000的舞台，讓他在中間跳到你高興」、「以後國小全年級表演…你應該會當場氣死吧」、「建議自己出錢辦個人音樂會」。

也有網友提到，「我記得這問題每年都會發生，所以我都利用變換位子讓家長方便照相…」、「以我多年身為矮個子家長的經驗來給建議，長最矮的表演時站在C位機率很高」、「我女兒表演是排最後面，因為她是全班最高，但變換隊形時有在前面一下，我會先問老師孩子的跳舞位子，然後在觀眾席找適合拍照的位子」。