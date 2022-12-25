空大擬投億元在台觀舊址推長照 地方憂過度投資致浪費

台灣觀光學院去年走入歷史，今年十月正式將校產捐給空中大學，但空大長年承租近市區的東華大學美崙校區，該區仍有諸多閒置空間，卻打算在台觀校址打造「三樂園區」，不少地方人士不看好，更直指台觀位置太偏遠，交通、醫療待加強，批評政府有好地不活化，根本是亂花錢，空大接管台觀再利用可行性備受質疑。學者建議，教育部應制定退場學校賸餘校產處理辦法，避免校產被閒置或被違法使用。

少子化衝擊，多所私校面臨退場，退場後龐大校產如何被再利用，引起各界關注。目前私校退場有兩種處理途徑，若學校主動依私校法退場，可依董事會捐助章程，或依董事會決議並經主管機關核定捐公或給其他私校法人，或辦理教育、文化、社福事業的財團法人；但若學校是被公部門依退場條例勒令退場，校產僅能歸公部門。

台灣觀光學院依私校法將校產捐給空大，被教育部長潘文忠視為私校退場典範。但據了解，台觀董事會當時決議比照退場條例退場，同意校產僅能歸公部門，教育部曾協助發函全國公立大學詢問有無學校有意接手，卻遭距離最近的東華大學婉拒，慈濟大學原有意願，卻因私校身份不符台觀董事會需求，最終僅空大、花蓮縣政府提案，由空大接管台觀校產。

空大將台觀校區規畫作為壽豐校區，建置「樂活、樂學、樂養」的三樂創生產業園區，規畫戶外教學野營區、樂齡教育、場地租借活用，更將斥資1.6億元打造日照中心、團體家屋。但實地走訪空大壽豐校區，距離最近的火車站開車至少十分鐘，且僅有區間車通行，鄰近醫療資源也有限，再深入校園，只見大門深鎖，行政中心兩側草坪雜草及腰，足球場幾乎被埋沒。

空大校長陳松柏坦言，七棟建築漏水嚴重，必須逐棟修繕，也考慮做太陽能光電屋頂，但他仍認為台觀校地投資報酬率高，且空大是成人教育型態，不僅有廣大校友，明年初也會有廠商進駐，目前則有五位員工在壽豐校區處理校務，也有部分場地在出租，未來也打算辦理住宿型的研習課程。

卻有不少花蓮地方人士不看好。一位不具名教育界人士認為，空大在東華大學美崙校區也有承租校地，且美崙鄰近市區，仍有諸多閒置校舍，校園內甚至還能看見「國立花蓮教育大學」的身影，政府好地不活化，反而砸錢替台觀收爛攤子，根本是在亂花錢。

除了台觀，國際商工、協志工商也正走向退場停辦階段。國際商工腹地寬廣、又鄰近輕軌，高雄市財政局長陳勇勝表示，學校已還地給市府，校地上還有數棟建築，目前尚未決定要如何運用，還會再跨局處商討；協志則有意捐贈中正大學，但法人尚未解散，財產清算、捐贈尚無進度。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴認為，教育部應訂定「私立高級中等以上學校退場學校賸餘校產處理要點」，以新的校產管理者的身分，好好規畫充公校產的合理再使用，例如不隨便改變地目，優先提供、或外租改辦其他教育、文化或社會福利事業，避免閒置、浪費、或違法使用被充公的賸餘校產。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，考量賸餘財產能持續發揮公益性，若要捐給公立學校，接收學校應先提出「接收校產使用計畫書」，並經主管機關同意，或建立機制避免讓校產閒置荒廢。若不動產歸屬於地方政府，則應回歸私校法第74條第2項的規定，只能以辦理教育文化、社會福利事項為限，不能放任地方政府變更為其他用途。

全教總理事長侯俊良則說，有些私校土地是自有，有些是租賃，牽涉不同用途，例如若是退場的私立大學，應以高教用途為優先。他也說，教育部各單位要有原則，後續處理就按照原則辦理。

退場私校校產歸公如何再利用？教育部說明，依退場條例退場學校，將由教育部重組董事會，公益董事會將會徵詢中央機關、公立學校或地方政府是否有使用該校地意願，並提報使用計畫，再由公益董事會決議受贈對象。