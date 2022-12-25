獨／退場私校群提訴願 教部趕在公告前急撤處分惹議

教育部今年中已循私校法解散六私校董事會，日前卻突然趕在假日（12月18日）召開私校退場審議會，改依私校退場條例「再次」解散六校董事會，並在會後三天以「最速件」公文通知各校。但12月寄發的函文，卻溯自教育部原命令解散日生效，也讓「準」退場私校質疑空窗半年，恐存法律爭議，也有學校控訴教育部僅是在跑程序，不排除再次提起訴願。

私校退場條例今年5月11日上路，但教育部卻分別於今年6月8日、7月25日依私校法解散花蓮國光商工、屏東志成商工、雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美專科學校董事會。但六校皆不服，紛向行政院提訴願，其中五校審理中，大同高商在更改捐助章程及改選董事後，日前自行撤案，原定今年底訴願結果出爐，教育部卻在結果公告前召開退場審議，並撤銷先前依私校法做出的行政處分。

有私校質疑，退審會會議通知12月13日用平信寄出，各校在12月16日才收到，大家來不及整理資料，恐影響委員判斷，但退審會結果卻是12月21寄、22日就收到，內容甚至是追溯半年前的行政處分，質疑教育部只是要私校「配合演出」；也有私校質疑，訴願將於年底出爐，教育部卻趕在此時回頭處理，其心可議。

教育部「二度」解散六所私校董事會，引起退場私校激烈反彈。全國私校工會認為有兩爭議，一是私校法退場校產可歸私，退場條例僅能歸公，教育部依不同法源解散六校董事會，恐影響其捐贈對象；另外，教育部駁回部份學校改辦是否合法，有待透過訴願確認，但目前政府對私校改辦標準不明確，教育部輕易以維護校產公益名義駁回改辦案，是否等同掠奪民間公益財團法人財產，恐有合憲爭議。

全教總理事長侯俊良也認為時間點有行政瑕疵，既然私校法不適用，就該在退場條例上路後即刻處理，拖了半年實在太長。他表示，教育部應內部檢討，否則最後因訴訟又要回頭處理，拖延下去對各界都不好。

高教工會組織部主任林柏儀表示，雙軌制本就會製造法規混亂，教育部將六校行政處分變更為正確的法源依據，「是一個彌補措施」，但也該檢討改正過往使用私校法的錯誤。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，退場條例位階優於私校法，教育部更改法源合法且合理。唯一的問題是仍有學校在訴訟願中，教育部要循法律程序才能撤銷原私校法的行政處分，由此也可預期，未來教育部將援引私校退場條例來處理相關問題，避免再掀爭議。

教育部表示，各種意見均能提供退審委員參考，因退場條例已公布施行，日前提經退場審議會審議通過後，依該條例第21條第四項規定命6校法人解散，並參考最高行政法院判決見解，分別溯自教育部原命解散日生效，完備法人解散程序，6校法人後續應依退場條例辦理解散清算。

據了解，教育部預計明年1月17日再次召開私校退場審議會，公布新一波專輔私立高中職名單。