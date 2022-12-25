台科館與童軍總會合辦活動認識童軍訓練中的科學知識

國立台灣科學教育館與中華民國童軍總會，利用周末假期舉行體驗童軍活動。讓小朋友從童軍活動認識科學，從科學中發現童軍活動不只生活，也很科學

今天體驗活動共有7個項目，包括學會如何打領巾，學會打繩結，學會生火，童軍編織，以及有趣的旗語雙旗通訊，還有如何辨別方位的定向運動，記憶觀察等，參加這項體驗活動的小朋友，每通過一項，可獲得科教館製作的童軍任務徽章。

中華民國童軍總會祕書長蘇德祥表示，自1907年創立以來，全世界有超過3800萬的童軍，165 個國家或地區裡有正式的童軍組織或辦事處，這是一個具規模且國際化的青少年組織。童軍活動是一項青少年的運動，是一種生活教育，以發展自我的智識、冒險的精神，激發好奇心去發現新事物，補充學校和家庭的不足。

他說，近年童軍活動與時俱進，增加許多成人也能參與的活動，定期舉辦各縣市、全國童軍大露營及參與世界童軍大露營等都頗受好評。

科教館館長劉火欽指出，每年科教館都希望提供民眾不一樣參觀體驗，今年創新以童軍生活技能挑戰為題，讓民眾可以有不一樣的體驗。像是烤雞需要生火，就從打火石點燃木材開始，要能點燃，還要先認識組成打火石的金屬特性，從童軍活動認識科學，從科學中發現童軍活動不只生活，也很科學。