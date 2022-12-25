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台灣首部獲百萬大獎的同志小說 凌煙「失聲畫眉」重版

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
小說家凌煙的作品「失聲畫眉」，是台灣第一部鄉土女同志小說、也是台灣獲得百萬小說大獎的同志小說。圖／玉山社提供
小說家凌煙的作品「失聲畫眉」，是台灣第一部鄉土女同志小說、也是台灣獲得百萬小說大獎的同志小說。圖／玉山社提供

「就算只是身份卑微的小人物，也有高貴的情操，這就是我筆下女人們的江湖，有情有義的世界。」小說家凌煙的作品「失聲畫眉」，是台灣第一部鄉土女同志小說、也是台灣獲得百萬小說大獎的同志小說，獲得自立報系百萬小說獎，還曾改拍成電影搬上大銀幕。玉山社近日出版凌煙性別文學三部曲—「失聲畫眉」、「扮裝畫眉」、「竹雞與阿秋」，邀新世代讀者和歌仔戲迷一睹經典。

「失聲畫眉」以凌煙自身的戲班經歷為本，描寫沒落的歌仔戲班文化，以及戲班中的女同志戀情。「扮裝畫眉」延續了「失聲畫眉」的寫作風格，提供了不同的南部觀點與底層觀照。

「竹雞與阿秋」則以扮裝來展演性別到情欲的流動，並演繹出另類的「男性啟蒙」。凌煙以第一人稱的筆法為筆下角色賦予溫度，讓在社會底層為了生存而做出各種努力的小人物，因純真的情感而展露出強韌的生命力。此外，主角居住的高雄紅毛港與哈瑪星，以及竹雞的家鄉雲林臺西等本土背景，也增添不少在地情懷。

凌煙本名莊淑楨，出生成長於嘉義縣東石鄉。從小立志要成為歌仔戲班小生，20歲時勇於追求理想，不顧父母反對離家出走進入戲班學戲，半年後戲子夢碎，只能寄情於小說創作，將稿紙化為戲台，搬演現實中的悲歡離合。26歲以歌仔戲班的親身經歷創作長篇小說「失聲畫眉」，以評審全數通過獲得這項當時台灣最高額的文學獎。

在「失聲畫眉」中，凌煙以戲班生活的親身經驗，深刻地描寫出平凡小人物的生活百景，以及戲班女演員們因朝夕相濡以沫，進而產生的同志情結。同時反映出台灣70年代，純樸的民俗文化遭受拜金主義與物慾摧殘的沉淪過程。

凌煙17年後再以「竹雞與阿秋」獲得打狗文學獎長篇小說首獎，並一鼓作氣完成「失聲畫眉」的續集──長篇小說「扮裝畫眉」。幫媳婦做月子時無心插柳，連續出版了三本飲食文學書，以料理說人生故事，記錄失傳的鄉土古早味。如今她定居高雄開設「凌煙文學廚房」宅配料理，以菜會友。

「如果不是戲班那半年的經歷，我於文學界應該只是過客。」凌煙表示，自己從小就對野台戲班著迷，立志要去當歌仔戲小生，高工畢業便離家出走跟隨戲班流浪，才半年就戲子夢碎。她從小愛看小說，總被大人叨唸「看兮小說仔無路用」，卻一生靠文學安身立命。

歌仔戲 同志 廚房

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