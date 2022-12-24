林智堅條款餘波 在學生反對畢業證書加註「在職專班」

國立台灣大學日前召開教務會議，拍板校內25個碩士在職專班授予的學位證書全面加註「在職專班」字樣，但台大昨日再召開會議，學生透過臨時動議提案，認為應保障已入學在職專班碩士生的權益，現已在學者屆時證書不要加註，雙方討論未有結果，最終由主席裁示，再請系所回去和學生溝通。

台大核定招生班別包括學士班、碩士班、博士班與碩士在職專班。新竹市前市長林智堅台大國發所碩士在職專班論文因抄襲，學位遭到撤銷，台大學生於近期教務會議上提議，指出校內25個在職專班已有12個系頒發的學位證書有加註「在職專班」字樣，未加註則有13個系；以109學年度517名碩士在職專班畢業生為例，加註者317名，未加註者200名。

最終台大教務會議通過碩士在職專班授與學位證書將全面加註，並表示，碩士在職專班是為業界人才提供培訓，對於已有在職經驗之學生，

培訓後加值效果遠高於一般生，學位證書上清楚註明也沒有不好，並於教務會議上通過後即刻實施。

但台大昨日再召開教務會議，則有學生提案，為保障已入學的碩專班學生權益，畢業證書不加註「在職專班」字樣。一名與會人士私下表示，是否加註不涉及學位名稱更動，加註本屬合法，現在要加也沒有不行，但學生認為過去的學長姐都沒有加註，「不加註也比較好看。」雙方沒有共識，於是由主席裁示請系所回去再和學生溝通，預計明年春季的教務會議再重啟討論。

該名與會人士指出，主要討論範圍為現在在學的碩專班在學生，但若是112學年新入學的碩專班學生，屆時畢業證書上則是一定會加註。