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惟生基金會發表3本兒童健康書籍 無償贈送幼兒園當教材
台灣中油股份有限公司贊助，財團法人惟生醫學文教基金會今天舉辦「健康寶貝聽故事閱讀處方公益活動」，現場發表三本幼兒繪本新書；延續去年與民眾互動氣氛，今年邀請數十名小朋友一同觀賞健康寶貝桌上劇場，了解牙齒健康的重要性。
惟生醫學文教基金會連續五年舉辦「健康寶貝幼兒繪本系列」贈書公益活動，並透過教育部配送至全國超過七千所公私立幼兒園做為健康教育教材。今天現場邀請經國管理暨健康學院學生演出桌上劇場，傳遞健康知識給數十位到場觀賞演出的小朋友。
惟生基金會由台大醫師林鶴雄創立，秉持「預防勝於治療」的觀念，今年繪製三本繪本書，內容為蛀牙、睡眠與糖害，書名為蛀牙蟲的夢想天堂、睡眠工廠、甜蜜的負擔，希望健康觀念從小扎根。
截至目前為止，惟生醫學文教基金會已出版超過19本幼兒健康書籍，皆為無償捐贈給幼教機構，內容涵括鼻涕、交通事故、冷熱冰敷、眼屎、打嗝放屁等疾病與健康知識。今天現場也開放民眾索取三本新書，共100份，很快就被索取一空。
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