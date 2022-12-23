快訊

獨／防疫險以來最大規模人事異動 富邦產六高管將異動

台積電德國廠最快2024年動工？公司今回應

獨／劉世芳女特助違規被開單 事後竟要求女警寫報告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惟生基金會發表3本兒童健康書籍 無償贈送幼兒園當教材

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣中油股份有限公司贊助，財團法人惟生醫學文教基金會今天舉辦「健康寶貝聽故事閱讀處方公益活動」，現場發表三本幼兒繪本新書。記者董俞佳／攝影
台灣中油股份有限公司贊助，財團法人惟生醫學文教基金會今天舉辦「健康寶貝聽故事閱讀處方公益活動」，現場發表三本幼兒繪本新書。記者董俞佳／攝影

台灣中油股份有限公司贊助，財團法人惟生醫學文教基金會今天舉辦「健康寶貝聽故事閱讀處方公益活動」，現場發表三本幼兒繪本新書；延續去年與民眾互動氣氛，今年邀請數十名小朋友一同觀賞健康寶貝桌上劇場，了解牙齒健康的重要性。

惟生醫學文教基金會連續五年舉辦「健康寶貝幼兒繪本系列」贈書公益活動，並透過教育部配送至全國超過七千所公私立幼兒園做為健康教育教材。今天現場邀請經國管理暨健康學院學生演出桌上劇場，傳遞健康知識給數十位到場觀賞演出的小朋友。

惟生基金會由台大醫師林鶴雄創立，秉持「預防勝於治療」的觀念，今年繪製三本繪本書，內容為蛀牙睡眠與糖害，書名為蛀牙蟲的夢想天堂、睡眠工廠、甜蜜的負擔，希望健康觀念從小扎根。

截至目前為止，惟生醫學文教基金會已出版超過19本幼兒健康書籍，皆為無償捐贈給幼教機構，內容涵括鼻涕、交通事故、冷熱冰敷、眼屎、打嗝放屁等疾病與健康知識。今天現場也開放民眾索取三本新書，共100份，很快就被索取一空。

蛀牙 睡眠 劇場

延伸閱讀

操盤手喊話 國安基金陪大家過年

聖母基金會暖個好冬 讓弱勢家庭有溫暖陪伴

穩定股市！ 財政部次長阮清華：國安基金會陪大家過年

老五老基金會 助13位長者採買過新年

相關新聞

一世代一次投資美國機會 清大代表團訪美10計畫進行中

國立清華大學校長高為元本月初率團訪美，拜訪國家科學基金會（NSF）等政府機構及柏克萊加大、洛杉磯加大等名校，並召開4場清...

影／新任縣市長25日就職 教團提3大教育權益要求落實

新任與連任縣市長將於25日就職，全國教師工會總聯合會今天召開記者會，呼籲縣市長履新應逐步兌現政見、提升教育品質，務必落實...

寒流洗冰水澡 中山大學被學生罵爆 校方：懲處失職人員

這幾天氣溫驟降，但寒流到來，國立中山大學學生卻傳出沒熱水可洗澡，有學生甚至轟學校，有錢蓋新校舍，沒錢供熱水。中山大學對此...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

惟生基金會發表3本兒童健康書籍 無償贈送幼兒園當教材

台灣中油股份有限公司贊助，財團法人惟生醫學文教基金會今天舉辦「健康寶貝聽故事閱讀處方公益活動」，現場發表三本幼兒繪本新書...

高雄13家公托中心聯合開幕 明年起增加432托育名額

因應行政院「0-6歲國家一起養」的鼓勵生育政策，高雄市政府積極加碼各項服務及措施，包含托育補助、月子到宅服務，以及廣設公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。