影／新任縣市長25日就職 教團提3大教育權益要求落實

新任與連任縣市長將於25日就職，全國教師工會總聯合會今天召開記者會，呼籲縣市長履新應逐步兌現政見、提升教育品質，務必落實行政減量、保障代理教師權益、降低幼教師生比等三項具備社會共識的措施。

隨縣市長履新，各縣市政府教育團隊已就定位。全教總理事長侯俊良表示，近年來減輕學校負擔已是各界共識，但來自中央、地方政府的指令、公文、報表其實並未真正減少，各級教育人員依舊疲於奔命，嚴重干擾正常教學。

侯俊良表示，行政減量應有具體明確的規畫，而非減量後又加入新的庶務，「一加一減」沒有實質效益。縣市長團隊也勿將學校當作施政提款機，應確實落實行政減量包括停辦校務評鑑、簡化公文流程、減少對學校的訪視項目，才有助於學校回歸正常教學。

再者，全教總也呼籲縣市府新團隊應保障代理教師權益。侯俊良說，代理教師人數逐年攀升、亂象不斷，甚至出現一縣、市多制的狀況，也延伸出暑期無薪資等爭議。又代理教師權益攸關勞動權益、學生受教品質，針對代理教師權益保障，教育部已著手研議相關修法，建議縣市長應同步檢視轄區內中小學代理教師勞動權益、確保代理教師聘期。

師生比議題亦為社會所關注。侯俊良說，台灣幼兒教育已趨向精緻化，全教總於選前做過六都相關調查，六都縣市都有降低幼教師生比的條件，離島金門縣近年已調降幼兒園師生比至1比12，各縣市都應逐步來做。

侯俊良也指出，立法院和教育部已同意應逐步朝多軌方式降低幼教師生比，也建議地方政府研擬具體做法，落實幼教精緻化。

全教總文宣部主任羅德水指出，上述三點均獲得社會高度共識，代理教師過多的問題教育部甚至已被監察院糾正，縣市長沒有推託的藉口，能否落實教育政策也是考驗團隊執行力的時刻，建議縣市政府團隊應擬定具體時程。