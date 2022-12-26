企業瘋搶國際化人才！掌握英語學習潮趨勢，加值職場競爭力

後疫情時代，地域限制已被線上科技打破，世界人才版圖產生流動，職場菁英需具備跨國移動、靈活溝通的能力，才能順應瞬息萬變的世界。面對地球村時代，英語力是關鍵，無論是學生或職場人士，都需要擬定一套最適合自己的英文進修方案，才能培養國際視野，找到可以自由揮灑的舞台。

圖／臺師大提供

想要加強英語聽說讀寫能力，和國際人士有效率的溝通？臺師大進修推廣學院推出【線上同步+實體】IELTS雅思英語聽說讀寫課程(6-6.5分準備班)，透過不同議題，訓練學生循序漸進聽懂英式英語中的字彙、片語、對話等，並且培養閱讀寫作能力，以達到IELTS雅思考試6-6.5分為目標，適合預備到英、美、澳、紐、加留遊學的學員。

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想要更深入走進西洋文學的多元世界？臺師大進修推廣學院還有【西洋文學經典】從蝴蝶夫人到蝴蝶君，特邀臺師大英語系張瓊惠教授擔任授課老師，利用6堂課的時間，搭配美國現代小說、當代戲劇、人物訪談、義大利歌劇等精實的課程規劃，讓已擁有中高級英語能力的學員，能了解英文世界對於多元議題的闡述方式，維持自身的英文程度，並且培養西洋經典文學賞析能力。

忙碌的生活中，想要兼顧學習與休閒，讓心靈保持正能量？那就來【世界經典文學系列】莎翁名劇賞析，用藝術洗滌心靈，感受莎士比亞如魔法師般流芳百世、無人能及的文字魅力，同時加強英文聽說能力訓練。只要具備中等英文程度、對莎士比亞有興趣的朋友，都歡迎走進英語文學世界，解構文藝復興的大師情懷！

此外，臺師大進修推廣學院還有「翻轉股市人生，從賠錢變賺錢的財富自由」、「永續管理-企業ESG與氣候永續專家培訓」、「APMA一般專案經理證照培訓」等職場/商業管理系列課程，另有各國語文課程、藝術、音樂、美學、文創等課程，鼓勵職場人士利用下班後的時間進修充電，學習跨領域的知識，也同步紓壓放鬆，讓自己在產業快速變化的時代，變得更加不可取代。

課程資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/