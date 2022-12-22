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中女中住宿生昨天突無熱水洗澡 校方：已維修 持續觀察供水狀況
連日低溫，台中女中學生宿舍昨天卻傳出沒熱水洗澡，校方緊急安排學生到附近親友家或是游泳池盥洗間洗澡，今天找工程人員維修，已恢復供水，後續持續觀察供水狀況。
近日氣溫驟降，台中女中學生宿舍卻傳出沒熱水洗澡，校方接受中央社記者採訪表示，昨天晚間9時，疑因水管內有空氣，導致馬達無法順利打水，維修人員檢修後一度恢復供水，但晚間11時又無法供水。校方安排學生到鄰近的親友家或是校內游泳池的盥洗間梳洗。
學生指出，宿舍供水在12月初就出現狀況，疑似熱水器壞掉，無法提供熱水，有人乾脆洗冷水澡，有人到附近同學家求救，但來回需要1小時，相當耗時。
台中女中回應，12月初熱水器壞掉，已找來維修人員修復，一早也找來維修人員處理馬達，目前已經修復並恢復供水，後續會持續監控供水狀況。
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