臺灣大學希望入學管道放榜 苗栗縣卓蘭高中劉建成上榜

今天上午國立臺灣大學希望入學管道放榜，全國僅招收50位同學，苗栗縣卓蘭高中劉建成上榜，錄取國立臺灣大學心理系，消息傳出立刻讓全校師生喝采，劉建成也興奮地抱起校長合影張智惟留念。

國立臺灣大學依教育部制定之「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」，針對來自弱勢家庭的學生設立「臺大希望計畫」，期望能藉由高中學校校長及教師們近距離地觀察推薦適合的學生，提供入學的機會。

劉建成因就讀卓中，符合就讀偏遠地區高中之學生的推薦資格。校方指出，劉同學家無恆產，父親從事臨時工支撐整個家，而家中大哥為身障者，生活起居需要家人幫助，劉母因分擔經濟，長期在外地工作，養成劉生自立自強又盡力照顧兄長，對長輩同儕親切有禮，善用瑣碎時間苦讀，在獲得各方獎學金的協助下，校排始終維持前列。

劉建成說，自己有這樣的成果，首先要感謝班導詹豐碩、紀傑騰老師，他們對學生的付出真的沒話說，常常利用休息時間指導學生，今天在辦公室看到兩人情緒太激動，眼眶幾乎紅了，他也深受感動，特別感謝兩位老師。

校長張智惟表示，特別要感謝導師與所有在這一段求學過程有協助過的校內外師長，劉同學即使家境不佳，經濟收入不穩定，幫忙家中大小瑣事，也甘之如飴，也因為吃過苦，體認到學習的得來不易，這次的成功經驗，想必能讓環境ㄧ樣的學弟妹為榜樣，同時築夢踏實的過程中，小鎮鄉親們這份為卓蘭子弟付出的熱忱，也將是每一位卓中學子邁向成功的助力。