台南耶誕歡頌！ 外籍英語教師唱耶誕歌解鄉愁

台南市教育局為增添佳節氣氛，今邀請13名來自美國、加拿大、南非等外籍英語教師到市府永華市政中心參加「耶誕歡頌」活動，歡唱耶誕歌曲，並以英語和各局處人員互動，不僅傳遞歡樂的節慶氣氛，也讓市府洋溢著溫暖、喜悅的歡樂氛圍。

博愛國小外籍英語教師Christine說，在他的家鄉，「耶誕頌歌」早在9月就開始，對自己來說，耶誕節意味著燈光、音樂、盛宴以及與家人和朋友共度的時光，是段美好的時光。就此活動和其他外籍英語教師一起歡頌，減輕不少鄉愁。

新營國小外籍英語教師Derek Harmse表示，對許多生活在台灣的外國人來說，耶誕節伴隨著一點悲傷，因為身在異鄉，朋友和家人不在身邊，但這次耶誕頌歌活動增添特別的感覺，覺得很開心。

外師中心外師Sinusiso說，儘管生活在國外，外師們仍希望保留自己的文化跟生活型態，因此決定將唱讚美詩的形式和文化帶到市政府，讓外籍英語教師們以家庭團聚方式聚在一起唱耶誕歌，分享彼此耶誕節的回憶，這樣的體驗對參與者都非常珍貴。

市長黃偉哲表示，市府為推動雙語教育，已引進百餘名外籍英語教師，這些外師來自不同國家，也帶來多元文化。每年耶誕節都是南市年末重要的節慶，市府已規畫一系列的活動，也在重要觀光交通節點布置主題耶誕樹及燈飾，期待所有在台南的外國朋友都能一起參與，歡度耶誕。

教育局長鄭新輝表示，已引進112名外籍英語教師入校協同教學，也在去年8月成立外師中心，協助學校及外籍英語教師處理契約、生活適應、學校觀議備課等，讓外籍英語教師在台南能安心的教學。