諧音不雅惹議！大里爭取「健民」國小」更名「竹仔坑」

台中市大里區健民國小因「健民」諧音「賤民」不雅，地方人士爭取改校名為「竹仔坑」，學校更名推動小組昨晚召開社區公聽會，獲與會鄉親熱烈支持。健民國小校長家張家馨說，預計今年底前向台中市教育局申請，盼在明年8月1日更名掛牌。

台中市議員李天生強調，學校更名符合地方民意，樂觀其成，台中市計有健仁國小更名四張犁國小，博愛國小更名德芙蘭國小，達觀國小更名博屋瑪國小等案例。

大里竹仔坑社區發展協會在前年11月提案發起健民國小更名運動，經學校校務會議、家長代表大會決議通過，邀校長、家長會長、校友會代表及社區發展協會前後任理事長等5人籌組「學校更名推動小組」積極推動。

昨晚的社區公聽會上，民眾發言全面支持更名，有居民認為，外界只知道「竹仔坑」，當地陸續興建健民國宅、社宅，支持更名；有強調，在地化是時代潮流；老校友細數校園的變化，認為已經完成「階段性任務」，贊同更名；也有的認為有助凝聚社區意識，教育年輕人認識家鄉，建構鄉土文化認同。

學校更名推動小組說，3點更名理由分別是彰顯在地特色、形塑正向意義，以及建構文化認同；在鄉親和家長們一致要求更改校名，找回原來歷史，同時健民國小是塗城國小分校更名而來，未來校史紀錄仍會載明健民國小，不會消失不見，目前學校已經做好更名準備，不會增加負擔。