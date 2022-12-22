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317所中小學有養校園犬貓 台中市六都連兩年吊車尾

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
木柵高工目前共認養兩隻校犬，校長李通傑說，認養三年下來，發現校園歡樂產生回響。記者趙宥寧／攝影
木柵高工目前共認養兩隻校犬，校長李通傑說，認養三年下來，發現校園歡樂產生回響。記者趙宥寧／攝影

台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）今天公布全國中小學動保社團與校園犬貓調查結果，目前全國中小學有317所學校飼養校園犬貓，占整體8.17％，並有90所學校成立動保社團。各縣市又以新北市、台東市、台北市位居前三名，台中市則連續兩年吊車尾，也是唯一沒有學校成立動保社團的六都縣市。

動督盟秘書長何宗勳表示，台灣校園浪犬貓變校犬貓通常會經歷七個階段的演變，從起初被當成「畜生」，到如今多已成為「毛小孩」、「家人」，眾多學校也融入教學與課程，讓校犬貓受到像家人般關愛，很多師生會自動自發的照顧，這是牠們有限生命最幸福快樂的時光。

根據動督盟調查，全國3881所中小學中，有317所學校有飼養校犬貓，占整體8.17%，並有90所學校有設立動保社團。各縣市又以新北市、台東縣和台北市排前三名。其中台北市原本長期落居後段，這兩年突飛猛進，成長率為全國第一名，高達200%，台中市則一連兩年吊車尾。

動督盟調查發現，全國90所學校有設立動保社團，高中22所、國中24所、國小44所。2020年則僅有66所學校設立動保社團，高中21所、國中18所、國小27所，成長三成六，其中國小成長最多達17所。七年內，從31所成長到90所，以國小成長最亮麗。台中則是六都中唯一沒有動保社團的縣市。

何宗勳說，沒有高強度政策支持推動校園犬貓，成長有限。他認為，小學是推動校園犬貓最好的時機，國高中反而會面對升學壓力；木柵高工目前共認養兩隻校犬，校長李通傑說，認養三年下來，發現校園歡樂產生回響，過去生命教育課程太生硬，現在透過校犬能增添趣味，尤其學校有特教班學生，學習過程對人際情緒管理，兩隻校犬反而帶來溫暖的改變。

動督盟理事長王唯治則提出三點呼籲，請教育部協同農委會於2023年立法院第七會期前，提出動保與相關教育結合中程規畫與指標，並編列相關預算進行推廣，期待於2026年達到認養校園犬貓佔比20%；教育部應結合農委會、動保團體制定校犬貓管理辦法，供各校參考；最後，校務評鑑可將校犬貓列入加分指標。

立委吳思瑤、林奕華、洪孟楷也出席該場記者會表達支持。吳思瑤表示，教育部2017年開始補助地方政府校犬貓計畫，五年補助1242萬元，但各校有不同補助方法，要求國教署精進並提升；另外，每校領養校園犬貓，初期總會面臨犬貓適應與有無專人照顧的問題，她建議教育部應輔導學校，與學校鄰近獸醫師公會或動物醫院合作，導入馴犬師與醫療協助，協助學校師生正確照顧校犬貓。

洪孟楷表示，校園裡的動物是亦師亦友，他認為將校犬貓指標納入校務評鑑，相信學校推動會更加名正言順，且能掌握地方支援協助在地深耕，也希望2030年能讓全台校園有三成以上領養校園犬貓；林奕華則說，校園犬貓需要跨部會合作推廣才會順利，政府要有制度經費也要有支持，才能讓這件事情被突破與普遍化。

農委會畜牧處副處長江文全表示，農委會2016年嘗試投入校園犬貓工作，後續也與國教署整合資源，起初校園排斥、觀望、理解並飼養，本身就是一種生命教育。

國教署學安組科長陳嬿妃說，這幾年校園犬貓認養成長確實緩慢，目前正研議增加經費並提供誘因，讓更多師生加入行列。另外，近年也著手編纂動保教材，預計明年將舉辦教師增能。至於各界建議在校務評鑑中納入校園犬貓指標，由於近兩年行政減量、評鑑暫停中，但也在檢討作業中，會再將意見帶回研議。

台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）今天公布全國中小學動保社團與校園犬貓調查結果，目前全國中小學有317所學校飼養校園犬貓，占整體8.17％，並有90所學校成立動保社團。記者趙宥寧／攝影
台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）今天公布全國中小學動保社團與校園犬貓調查結果，目前全國中小學有317所學校飼養校園犬貓，占整體8.17％，並有90所學校成立動保社團。記者趙宥寧／攝影

教育部 認養

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