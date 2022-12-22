英聽二試22.10%考生成績提升 擇優後2.4萬人可拿A

大考中心今天召開第二次英聽考試成績相關統計資料說明會，英聽第二次考試共計3.4萬人應試，兩次英聽重複到考的考生則有約2.8萬人，成績較第一次提升者達22.10%，但也有8.04%成績比第一次來得差。根據大考中心升學規定，兩次英聽考試成績可擇優使用，本學年擇優後拿A級的考生為23.87%、達2.4萬人。

大考中心統計，112學年高中英語聽力測驗第二次考試報名人數共計3萬7294人，並經指揮中心和教育部同意開放確診輕症、無症狀或快篩陽性個案考生應試。本次考試應到3萬6849人，實到3萬4142人，缺考率7.35%。經統計，本次考試計有110位確診輕症、無症狀或快篩陽性個案考生到考。

大考中心副主任鄭中平指出，第二次英聽考試經測驗等化程序後，所有到考考生3萬4142人成績等級為A級者占比9.57%、B級37.38%、C級46.99%，而F級為6.06%。本學年兩次英聽考試重複到考生共計2萬8481人，占第一次考試到考人數9萬5438人的29.84%，這些考生中，於第二次考試成績等級提升者占22.10%；維持不變者占69.86%；下降者占8.04%。

依大考中心規定，如果考生報考兩次英聽，兩次成績將可於升學時擇優使用。鄭中平說，本學年度經擇優後拿A級的考生為23.87%、達2萬4130人；B級36.95%、達3萬7354人；C級33.34%、達3萬3708人；F級5.84%也有5907人。和近五學年比較，本學年擇優後拿A級的考生為近五年次高。

大考中心統計也指出，二次英聽到考的考生中，男生占45.70%，女生為54.30%，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在A級的人數占比為10.81%，較女生8.52%高；但男生F級的人數百分比為7.11%也同樣高於女生的5.17%，女生則在B級、C級高於男生，和往年趨勢差不多。

英聽第二次考試採用Cronbach’s alpha係數衡量各場次考試「內部一致性信度」，係數愈接近於1，代表信度愈高，本次係數為0.88，顯示信度良好。在效度方面，前後邀請約20位英語專業學者，就試題適切性進行檢核，符合測驗目標。