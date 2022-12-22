快訊

高虹安交保後聽證嚴演講獲啟發 上任先查棒球場等3案

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英聽二試22.10%考生成績提升 擇優後2.4萬人可拿A

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
兩次英聽重複到考的考生約2.8萬人，成績較第一次提升者達22.10%。示意圖。本報資料照片
兩次英聽重複到考的考生約2.8萬人，成績較第一次提升者達22.10%。示意圖。本報資料照片

大考中心今天召開第二次英聽考試成績相關統計資料說明會，英聽第二次考試共計3.4萬人應試，兩次英聽重複到考的考生則有約2.8萬人，成績較第一次提升者達22.10%，但也有8.04%成績比第一次來得差。根據大考中心升學規定，兩次英聽考試成績可擇優使用，本學年擇優後拿A級的考生為23.87%、達2.4萬人。

大考中心統計，112學年高中英語聽力測驗第二次考試報名人數共計3萬7294人，並經指揮中心和教育部同意開放確診輕症、無症狀或快篩陽性個案考生應試。本次考試應到3萬6849人，實到3萬4142人，缺考率7.35%。經統計，本次考試計有110位確診輕症、無症狀或快篩陽性個案考生到考。

大考中心副主任鄭中平指出，第二次英聽考試經測驗等化程序後，所有到考考生3萬4142人成績等級為A級者占比9.57%、B級37.38%、C級46.99%，而F級為6.06%。本學年兩次英聽考試重複到考生共計2萬8481人，占第一次考試到考人數9萬5438人的29.84%，這些考生中，於第二次考試成績等級提升者占22.10%；維持不變者占69.86%；下降者占8.04%。

依大考中心規定，如果考生報考兩次英聽，兩次成績將可於升學時擇優使用。鄭中平說，本學年度經擇優後拿A級的考生為23.87%、達2萬4130人；B級36.95%、達3萬7354人；C級33.34%、達3萬3708人；F級5.84%也有5907人。和近五學年比較，本學年擇優後拿A級的考生為近五年次高。

大考中心統計也指出，二次英聽到考的考生中，男生占45.70%，女生為54.30%，男女生在成績等級的分布差異不大，其中男生在A級的人數占比為10.81%，較女生8.52%高；但男生F級的人數百分比為7.11%也同樣高於女生的5.17%，女生則在B級、C級高於男生，和往年趨勢差不多。

英聽第二次考試採用Cronbach’s alpha係數衡量各場次考試「內部一致性信度」，係數愈接近於1，代表信度愈高，本次係數為0.88，顯示信度良好。在效度方面，前後邀請約20位英語專業學者，就試題適切性進行檢核，符合測驗目標。

英聽 女生

延伸閱讀

高市確診者同住接觸者 12月26日起可至衛生所領快篩

臍帶血保存所費不貲 醫師：近無自體移植個案

英聽二試居家隔離考分區退場 持續開放確診生應考

升大學第二次英聽考試3.7萬人報名 明起可查應考資訊

相關新聞

寒流洗冰水澡 中山大學被學生罵爆 校方：懲處失職人員

這幾天氣溫驟降，但寒流到來，國立中山大學學生卻傳出沒熱水可洗澡，有學生甚至轟學校，有錢蓋新校舍，沒錢供熱水。中山大學對此...

英聽二試22.10%考生成績提升 擇優後2.4萬人可拿A

大考中心今天召開第二次英聽考試成績相關統計資料說明會，英聽第二次考試共計3.4萬人應試，兩次英聽重複到考的考生則有約2....

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

傳境外生來台集體失蹤 教育部：查無此情形

媒體報導，桃園市某科技大學有12名女性學生集體失蹤。教育部今天表示，確有1名已通報退學的學生，被警方查獲從事性交易，但沒...

搶攻華語教學大餅？兼任教師充數、鐘點待遇清貧

隨疫情趨緩以及中國大陸孔子學院式微，台灣近年積極搶攻國際華語教學大餅，但根據教育部一份「大專校院華語中心華語教師就業狀況...

前省府主秘張時坤筆耕不輟 81歲出書「牽手遊山玩水」

曾擔任台灣省政府新聞處主任秘書及台灣電影文化公司總經理的張時坤，今年81歲的他，退休後仍然熱愛攝影寫作，筆耕不輟，至今已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。