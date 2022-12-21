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退場審議未列「專輔學校」龍德家商公開信堅持辦學理念

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣私立龍德家商今年已復招，最近教育部私校退場審議，校方被排除在「專案輔導」學校名單，校方特別以公開信告知鄉親持續辦學決心。聯合報資料照片
苗栗縣私立龍德家商今年已復招，最近教育部私校退場審議，校方被排除在「專案輔導」學校名單，校方特別以公開信告知鄉親持續辦學決心。聯合報資料照片

苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商今年已恢復招生，雖然學生數還不多，但校方堅持辦學獲認可，教育部最近舉行高級中等以上學校退場審議會議，龍德家商未被列為「專案輔導」學校，校方特別發表公開信向鄉親宣布這個好消息，強調將堅持精緻、專業的教育，讓子弟可適性就近入學。

少子化衝擊，許多私立高中職以上學校招生困難，龍德家商數年前計畫轉型雙語國中小，一度停招高職生兩年，但轉型計畫因校地問題受阻，校方申請復招高職生獲准，111學年度已招收家具木工、烘焙食品科學生。

龍德家商昨天發表公開信指出，校方11月17日、12月18日參加高中以上學校退場審議會議，審議是否不適合繼續辦學，必須被列入「專案輔導」學校，龍德家商最終獲多數委員認可，「不同意」將龍德列入專輔學校，可繼續為地方教育貢獻。

龍德家商校長徐詠芳表示，近年來，因少子化關係，龍德一直處於虧損狀態，創辦人近10年已投入5800餘萬繼續支持龍德家商辦學，只為了讓地方學子免於奔波，可以適性就近入學，不用遠赴台中、新竹等外地就學。

她表示，目前還有許多鄉親並不清楚龍德已復招，今年招收的高職生，家具木工科、烘焙食品科共有34名學生，另外時尚造型科因人數不足未能成班，木工科新生雖僅有10人，但大家學習興趣高，有如10條好漢在一班，學生願選擇龍德就讀，校方就有責任把大家都教好。

徐詠芳說，龍德創校迄今已有1.2萬以上畢業生，雖面臨少子化的困難環境，但校方堅持辦學讓在地子弟能就近入學習得技藝，老師也都留任，一起度過這段時間，相信學校定有「東山再起」機會，校方將秉持教育熱忱及專業，以「就業能力」為導向培養學生更堅強的實作能力，深刻與業界接軌。

苗栗縣教育處表示，目前縣內有3所高中職被國教署列為專案輔導學校，龍德家商在獲准復招後，去年縣府就已將龍德列為國中技藝教育合作學校。

苗栗縣私立龍德家商今年已復招，最近教育部私校退場審議，校方被排除在「專案輔導」學校名單，校方並以公開信告知鄉親持續辦學決心。聯合報資料照片
苗栗縣私立龍德家商今年已復招，最近教育部私校退場審議，校方被排除在「專案輔導」學校名單，校方並以公開信告知鄉親持續辦學決心。聯合報資料照片

少子化 烘焙 苗栗縣

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