高雄科大生教小學生寫程式 從遊戲進入數字符碼程式世界

高雄科技大學高瞻科技不分系「服務學習」課程，今天走進高雄市河堤國小，將所學知識轉譯輸出，達到學習動態循環。大學生將艱澀難懂的程式碼，轉化成小學生都能懂得數字符碼，以遊戲吸引目光，引導進入數字符碼與圖像的程式世界。

高科大學務長、高瞻科技不分系主任許鎧麟表示，大學的專業服務學習，有助於學生在學習過程中，培養主動學習、關懷等技能。讓學生將所學的知識「濡化enculturation」後，輸出教導中小學生，在教與學的過程中，思考為何而學，為何而做？從教育場域的服務教學過程中，反思教與學的意義，感受世代學生的觀點差異，做個學習也樂於付出的人。

河堤國小校長杜昌霖表示，教育部推動中小學數位學習精進各項方案，讓各校在軟硬體的設備都有所提升。如何創造多元、充實且有趣的數位學習內容，是目前各校積極努力的方向。這次與高科大不分系的合作，讓大學生走入校園，用更貼近孩童的語言，協助理解程式世界不是複雜的邏輯，而是符碼與圖像的組合，精進數位學習。

大學生為四個班級設計不一樣的課程主題，分別是「河堤運動會賽跑比賽」、「小精靈迷宮歷險記」、「香蕉忍者」、「一起耍賴Line」，透過mBlock程式與設備CyberPi，讓學生操作程式積木，分組討論並寫出簡單的程式，然後再進行分組競賽，提高趣味性。最特別的一組是以Webduino開發版與line的連動功能結合，小朋友體驗用程式積木接觸line推播，並引用日常生活範例，加深學生對推播原理的印象。

河堤國小教務主任方珮玲說，程式語言與邏輯是未來人才培育的基礎，用孩童熟悉的圖像與符碼取代艱澀的程式邏輯，鎖住孩童的眼光與好奇心，再引領孩子們探索程式世界，是一種教與學的創新思維。

河堤國小六年級學童蘇冠溱說，這次的主題「香蕉忍者」，透過分組合作學習與大哥哥大姐姐以說故事的方法教導寫程式，這樣的學習很有趣。