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創客嘉年華24日開展 展出新北6校豐富作品

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國內最具指標性的創客嘉年華Maker Faire Taipei將於12月24日在瓶蓋工廠台北製造所盛大展開，圖為安康高中學生參與FRC競賽側拍。圖／新北市教育局提供
國內最具指標性的創客嘉年華Maker Faire Taipei將於12月24日在瓶蓋工廠台北製造所盛大展開，圖為安康高中學生參與FRC競賽側拍。圖／新北市教育局提供

國內最具指標性的創客嘉年華Maker Faire Taipei將於12月24日在瓶蓋工廠台北製造所盛大展開，由新北市蘆洲國小、成福國小、福和國中、永和國中、安康高中及板橋高中等共6所學校領銜參展，展出內容包含豐富的學生及教師作品，還有趣味性十足的手作體驗活動，歡迎家長帶孩子參觀。

教育局指出，Maker Faire源自美國舊金山，為全球最盛大的創客盛宴，台灣也從2013年開始辦理。新北市自2014年大力推動創客教育政策，推出「新北創客123」1個好點子、2人集思廣益、35好友齊分享的精神，每年超過40所學校創客社群推動，辦理超過百場系列活動，如Family Maker Days、小漾Maker號巡迴偏鄉、新北創客季等，今年新北6校代表參與盛大的Maker Faire Taipei，讓孩子的點子及作品登上國際級的舞台，更能與來自全國的創客達人交流。

教育局說，蘆洲國小藉由師生合作，展出許多創意作品，其中學生作品「我愛日光」即是透過將校內廢棄的太陽能路燈重新改裝組合，將找出最合適發電的時間及角度，形成會「追日」的太陽能板，以促進節能減碳、廢物利用及能源永續；教師作品「聲音小漾」，則利用回收瓦楞板及紙杯製作小漾主體，運用AI辨識技術，於頭部安裝鏡頭進行圖卡辨識，完成後會說明該圖卡之核心精神，賦予小漾互動能力。

教育局指出，福和國中推動創客教育活動已達200場以上，其中包含仿生鳥、木牛流馬機構仿生獸研習，更是大受學生及老師的歡迎，本次參展將推出許多創新作品，以機構設計與製作經驗做分享及推展，同時更準備了精美小禮物贈送來參觀的貴賓，歡迎大家踴躍至該校攤位參觀。

教育局提到，還有安康高中團隊，將展出於今年FIRST機器人競賽獲得台灣區賽聯盟亞軍的機器人作品，皆為同學們平時利用彈性自主學習及課餘時間，親自設計並動手組裝的工業型機器人，除了具備可完成競賽任務的收球、射球、吊掛外，更具備視覺辨識功能，能夠自動執行任務。

安康高中二年級呂家鈞同學說，自己每天能留在學校摸索及創作自己喜歡的機器人，除了能夠學習解決問題之外，機器人還能上場比賽，是一件非常開心的事情。

教育局長張明文表示，新北市打造新北自造城，自2014年成立全國最多11所自造教育及科技中心，累積辦理系列活動超過8000場次，更獲得親子天下創新100中，唯一縣市以「新北創客社群」獲獎之殊榮，希望透過創客教育培養孩子解決問題的Maker精神，持續推動「Maker to Market」(從創客到產業實踐)的理念。

教育局

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