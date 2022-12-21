中央地方辦全國教師課程 強化教師基礎風險管理知識

新北教育局與國教署昨日在三重高中合辦「全國教師基礎風險管理課程初階工作坊」北區場次，開放全國教師報名，結果迅速額滿。國教署國中小組科長廖曼雲致詞時表示，中央與地方合作，導入系統化風險評估、案例探討，能強化教師風險管理知能，確保戶外教育安全，讓師生安心體驗戶外之美。

教育局表示，新北逐年建構戶外教育安全網，指引學校落實安全實踐，如事前的前置規畫、辦理期間注意事項、緊急事件處理等。此次邀請具備風險管理認證的專業教師到場，分享深耕戶外、海洋及山野教育多年的經驗，深入理論、案例與執行等層面，更以實作課程分組進行風險管理，以落實聯合國永續發展目標SDGs4「優質教育」，讓學生能開心出門、平安回家。

擔任講師的豐珠中學主任羅琬臻表示，風險管理始於對自己、他人、環境的敏感度，教師在設計戶外教育課程時，必須敏察危險因子、擬定撤退方案，完備事前緊急計畫，以縝密的規劃，確保安全，讓家長安心。

參加培訓的金美國小主任周鄀芃則分享，風險就是一種跳脫舒適圈，面對不確定的思維，在進行戶外教育時，即便是沒去過的地方，也能透過風險評估、團隊規劃、集思廣益，讓活動的風險降到最低，達到教育的效益最佳化。研習所學，有助於未來推動戶外教育，相信能帶給學生不一樣的眼界與成長。

教育局長張明文表示，今年度與國教署合作辦理風險管理課程初階工作坊，課程規畫理論與實務並重，讓教師掌控潛在風險。同時鼓勵教師將風險評估融入課程，以素養導向的課程與教學設計，師生審慎評估風險預防的行動，運用風險控制策略，整合知識、能力、技能，面對各項挑戰，確保安全，落實戶外教育，實踐自發、互動、共好之精神。