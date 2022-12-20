夏日樂學計畫增英語主題課程 今年逾千校參與創新高

教育部國教署已連續8年辦理「夏日樂學計畫」，補助國中小學於每年暑假辦理2至4周本土語文活動課程及整合式學習方案，今年新增「英語主題式課程」，持續引領學生「暑期增能、做中學習」。今年暑假共有1019校、1281班辦理，參與人數達2萬6800人，創下新高。

教育部今天舉行111年夏日樂學頒獎典禮，邀請特色學校以本土語歌謠舞蹈表演及英語Talk show分享夏日樂學辦理成果，國教署署長彭富源頒獎表揚，肯定參與學校發展各種創意課程，擴展學生學習視野。

頒獎典禮中也邀請辦理計畫學校進行分享，連續7年辦理該計畫的雲林縣崙背國小，以「崙小詔曰•好客藝起來」為題，用沉浸式教學方式認識客家傳統文化，並以詔安客語學習歌謠，用粉蠟筆畫古厝、廟宇及用水泥製作詔安開口獅等體驗課程，讓孩子邊玩邊學習本土語，傳承本土語及文化。

屏東縣泰武國小以「百年校慶」為主題，以部落與山林為教室，排灣語為學習核心，透過傳統祭儀、古謠、小米酒釀造、月桃葉編織、搭設草寮、木雕及勇士舞等課程，讓孩子們在參與體驗活動中認識自己族群的文化底蘊。

台南市仁德文賢國中「文藝起來創客」課程，透過mbot機器人程式編寫，讓學生在學習過程中，藉由程式設計編輯及各種機器人機械組裝發展邏輯思維，提升創造思考能力。

國教署今年也舉辦創意影片及照片說故事徵選競賽，獲獎學校最高可獲得2萬元獎金及獎狀鼓勵，獲選創意影片組特優的台中市立大雅國中為例，其課程是以旅遊結合英語主題，讓學生化身旅遊小達人，學習英文認識世界，以有趣好玩視角開拓視野，增進國際觀。