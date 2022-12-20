學童喝餿水重大違規恐解約 北巿衛生局：調查結果最快1周

台北市力行國小昨日驚傳營養午餐團膳業者出包，誤將餿水湯送至一年級某班，2名學童受害喝下肚。北市府教育局協同衛生局今上午已到場會勘稽查，校方緊急開會，明起暫停供餐，也將依疏失記點、罰款，而衛生局的行政調查結果最快1周後出爐。

鴻海前發言人、華山文創品牌長劉冠吟剛好是該班家長，其在臉書發文，接獲校方通知，「中午的午餐湯品，因為廚房疏失送錯送成上周餿水湯，真的是很大疏忽。」她批評，「這個噴桶是梅西嗎？每個環節都守不了他」，儘管自家孩子沒吃到，但還是有其他孩子吃到，質疑小學生午餐的問題到底哪時候能改善？

教育局表示，校方昨中午接獲一年級課後班老師反映湯品有異味，2位學童食用，學校廚房確認非當日供應湯品，立即更換餐點，也立即聯繫2位學童家長，放學後持續關心學生身體狀況。

教育局昨日接獲消息後，今天上午協同衛生局到場會勘稽查。經向校方了解，近期供餐廠商因送餐人員異動，在餐桶回收確認作業時出差錯，導致應回收的湯桶放上餐車，送至一年級課後班。

教育局說，為確保用餐安全，現場立即要求廠商更換，另請學校依午餐契約罰則規定，就廠商人員疏失導致影響午餐品質，進行記點及罰款。學校緊急召開午餐供應會議，就廠商疏失做出懲處，自明日起暫停供餐，需經衛生局稽查合格，並請廠商提出食品安全衛生改善報告及送餐SOP，經學校審核後，方能恢復供餐。後續以最嚴謹的方式要求廠商落實供膳各環節流程，請各班級老師加強用餐指導及為供餐品質把關監督。

台北市政府衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，校方第一時間通報教育局，衛生局今天上午也已派員前往稽查。基於查辦分離，稽查同仁彙整相關資料，另依行政程序法給予業者說明，同時了解校方說法，行政調查結果最快1周出爐。