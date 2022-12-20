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北市國小童吃到餿水 家長批：噴桶突破層層關卡守不了？

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
有團膳業者搞烏龍，將上周的餿水湯送到一年級某班，導致有兩名學童喝下肚。圖為示意圖。記者潘才鉉／攝影
有團膳業者搞烏龍，將上周的餿水湯送到一年級某班，導致有兩名學童喝下肚。圖為示意圖。記者潘才鉉／攝影

北市立力行國小昨傳出團膳業者搞烏龍，將上周的餿水湯送到一年級某班，導致有兩名學童喝下肚。校方表示，當天已通報北市教育局，並持續掌握兩名有喝到學童的身體狀況；教育局表示，已經掌握情況，正在處理中。

鴻海前發言人、華山文創品牌長劉冠吟剛好是該班家長。劉冠吟在臉書表示，學校接獲學校老師通知，「中午的午餐湯品，因為廚房疏失送錯送成上周餿水湯，真的是很大疏忽。」

劉冠吟批評，「這個噴桶是梅西嗎？每個環節都守不了他」，雖然自己的孩子沒有吃到，但還是有孩吃到，質疑小學生午餐的問題到底哪時候能改善。

力行國小表示，因廠商作業疏失，不熟悉配送程序，剛好上周有班級漏收湯品，收回廚房才會錯置又送到班上，以致兩名學生喝了跟老師反映，才知道是廠商出的大烏龍。

力行國小表示，第一時間已召開緊急會議，並通報北市教育局，學校持續掌握兩名有喝到學童的身體狀況；另因營養午餐業者同時供應四所學校，將依合約規定採取必要處分，至於是否解約，還會進一步開會討論。教育局表示，已經掌握情況，正在處理中。

教育局 北市 廚房

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