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南市獎不完 中央一般性教育補助款考核蟬聯全國第一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國一般性教育補助款考核成績公布，台南市連續2年奪冠。圖／擷取畫面圖
全國一般性教育補助款考核成績公布，台南市連續2年奪冠。圖／擷取畫面圖

全國各縣市一般性教育補助款考核成績公布，台南市連續2年奪冠，市長黃偉哲表示，南市推動教育政策的成果有目共睹，尤其針對一般性教育補助款考核項目，定期召開會議列管進度，重視各項考核項目執行情形，以持續維持優質的教育品質。

教育局長鄭新輝說，南市以有限的教育經費，發揮雙倍的成果，在全國縣市中大放異彩，值得肯定。他指出，南市幼兒教育、終身教育執行成效、地方教育發展基金運作情形、高級中等以下學校定期公務統計、藝術才能班設班情況，均獲滿分；國民教育、學生事務與輔導、體育衛生也近滿分。國民教育項目，國中小辦理電力系統改善工程竣工比率100%，提升各級學校教學品質的同時，積極開辦藝術才能班，從小培養學生音樂美感素養，增加第二專長。未來會持續以「扎根基礎，迎向未來，點亮孩子心中希望」為教育願景，提供市民更卓越的的教育品質。

教育局也表示，在指定項目中，「國民中小學老舊校舍整建」、「國中技藝教育」、「資訊設備與網路維運之資訊設備」的更新皆達滿分；學生健康檢查及水域安全基本需求也接近滿分，2023年也將延續今年目標，在硬體面推動校舍整建及補強工程，以及優化雙語教育環境，提升學生的軟實力，接軌國際。

黃偉哲說，今年是教育成果豐碩的一年，各項教育評比獲一致性的好評，包括黃昆輝教授教育基金會調查2022年台南市教育綜合整體表現為6都第1；天下雜誌2022年幸福城市大調查文教力6都第1；遠見雜誌2022年市長施政滿意度調查，教育面向表現6都第1等。

天下雜誌 性教育 台南

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