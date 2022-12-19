參觀波力救援小英雄互動展 台南特教生提前歡度耶誕

為了讓偏鄉特教學生有機會多走出戶外參與健康的活動，台南市教育局整合愛心與資源，今天邀請10所學校的特教學生，前往新光三越中山店參觀波力互動特展，市長黃偉哲除了發放小禮物，也與他們一同參觀體驗、遊戲同樂。

市長黃偉哲表示，波力是很多小朋友的偶像，讓偏鄉的特教學生來參觀波力互動展，近距離跟波力互動，除了學生們很開心，他也同樣開心。黃偉哲並致贈感謝狀給促成今日活動的東禾數位行銷、全球音樂經紀有限公司，及新光三越百貨，他特別感謝波力互動展的策展單位與在地企業新光三越中山店，共同協力贊助這次的公益場次，讓偏鄉的特教孩子，能一圓與卡通偶像互動的夢想，同時也讓南市府與企業能攜手共同關懷弱勢。

教育局長鄭新輝表示，南市積極落實推動身心障礙者權利公約（CRPD）各項工作，將照顧身心障礙學生列為首要，除給予學校充足的特教資源外，鼓勵學校能帶領特殊需求學生，辦理戶外教育活動，協助與社會發展更緊密、融合的關係。

承辦此活動的新化國小校長林佳慧表示，特教老師規畫學生戶外活動比普通班級更辛苦，常需家長支援才能成行。今天在教育局的協助下，讓孩子們有機會走出戶外與心中偶像一起互動闖關，孩子們得知後都非常興奮，教育局也很貼心的讓家長師生一起陪伴，能夠讓孩子藉由一步一步親自達成的動作，理解救援小英雄的互助精神。