大學選哪一科系包你不後悔？不如靠「這能力」行遍世界讓你人生不設限！

根據一項針對1,500多名求職中的美國大學畢業生進行的調查發現，最後悔的科系以新聞系居冠，最滿意的科系則是資訊工程系；但實際上，真是如此嗎？

每份職業都有其酸甜苦辣，每個產業也可能面臨盛衰興廢，最重要的還是求職者本身能否讓自己的未來不設限，這也是除英文外，具備第二外語的人才，於現今備受各大企業與公家機關青睞的原因。

具備第二外語的人才，備受各大企業與公家機關青睞。 圖／FLPT 提供

職場上競爭者芸芸 如何讓主管「看見」你1999年，教育部開始推動「高級中學第二外語教育五年計畫」，迄今已逾20多年；當年，曾於高中時期選修過第二外語的學子，如今正是職場裡的中堅份子，但同時也面臨陞遷、外派、轉換跑道或是出國再進修的關鍵時刻。此時，若能握有FLPT（Foreign Language Proficiency Test，外語能力測驗）證書，證明自己兼具多國語言的能力，並展現企圖心和足以因應各國市場的溝通協作能力，勢必能助自己獲取更好的職涯發展機會和舞台。

教育部國際及兩岸教育司司長暨LTTC董事李彥儀表示，「FLPT作為教育部公費留學考試報考時採認的語言成績之一；一次可檢測多種程度，是極為重要的外語實力證明。而當年，我也是在報考FLPT取得語言能力證明後，通過『行政院選送公務人員出國專題研究實施計畫』的甄選」。除了肯定FLPT在臺灣是頗具公信力的外語能力測試之外，她還分享自己與LTTC的緣分，就是從報考FLPT開始的。

從「第二外語」的檢測證明 讓理想大學科系看見你的自主學習力如今，適逢108課綱時代，大幅增加高中學子們的選修課學分，使得第二外語又更加熱門了！但別以為選修第二外語，只對你未來銜接並申請大學十八學群中的「外語學群」有所助益；殊不知，好處其實不勝枚舉。

證明自己兼具多國語言的能力，報考FLPT正是時候。 圖／FLPT 提供

倘若，你能持續精進第二外語，藉以展露自己具備國際視野、懂得欣賞多元文化，或藉由報考FLPT外語能力測驗獲取英、日、法、德、西語等五國語言之一的能力檢測證明，讓大學端「看見」你的自主學習力，絕對會有加值的效果。尤其是，報考FLPT不限年齡、不用選擇級數，只需依考後收到的成績總分對照國際公認的語言能力參考指標CEFR，便能知曉自己的語言能力，一次考試即能測出真實力，更可選擇要單獨報考筆試、口試或英語寫作測驗，或是選配不同的語言，各種組合任你自由配，而且同一日即可完成測驗，這也是FLPT一直以來深受考生青睞的原因之一。

想要未來不設限，從培養第二外語能力開始吧！現正就讀文藻大學德語系，目前人在德國進修的黃禹睿，是從高中接觸到德語外師，進而引起學習德語的高昂興趣，他於高二時，就以高分通過FLPT基礎級的德語考試，但他沒有因此停下學習的腳步，而是在畢業前接續挑戰FLPT進階的筆試與口試，並再次取得佳績。「讓我持續學習語言的動力是不斷地給自己訂目標，給自己一些獎勵，還有不斷地練習。」在外語能力由基礎邁向進階的路上，FLPT陪他築夢前進。

FLPT外語能力測驗是由LTTC（The Language Training & Testing Center）語言訓練測驗中心自行研發並於1965年開辦，近60年來除了信效度備受肯定外，也配合各機構或學校辦理專案考試，廣獲行政院人事行政總處、經濟部、外交部、台電、國防部、中華電信、台灣中油、各大銀行及臺灣大學、清華大學、輔仁大學、淡江大學、靜宜大學、文藻外語大學…等400多家公民營機構及大專校院之採認，特別是不少公家機關或公司將FLPT作為挑選外派人員的外語能力參酌標準。

總歸而言，培養自己的外語能力，可以當作興趣、與世界接軌的橋樑或是成為人生路上的助力，畢竟多語無國界、未來不設限，多一種外語能力證書傍身，也能為自己的未來多搭建一座展現自我價值的舞台。

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