自然探究實作 新北7千人模擬會考

108課綱新增部定必修的「自然領域探究與實作」沒有標準教材，新北市教育局今年和國教署合作，請各領域專家學者和教師共32人協助命題，月初辦免費會考，約7000人參加，成績將於23日寄送，希望可協助學生準備下月中登場的學測方向。成績僅列教學參考，不列入校內各項成績計算。

「自然領域探究與實作」因缺乏標準教材，連教師都在摸索，學生準備上沒方向感，考題來源欠缺，教育局才決定推動模擬測驗，希望透過命題讓老師更聚焦教學，做為高中自然科教師未來課程、教學、評量素材，也讓學生較有方向。光是命題，就準備1個多月。

教育局表示，這次命題以今年度的學測試題為基礎，由新北市探究與實作核心工作小組命題教師與國教署北區探究中心合作，並參酌大學教授意見，盼能進一步掌握未來命題的方向與趨勢。

教育局長張明文表示，108課綱新增自然領域探究與實作為部定必修，卻無固定教材教法，教育局於每學年各校提交課程計畫前，會召集自然跨科小組，進行各校諮詢輔導，作為探究課程實施的重要後盾。

有教師說，大規模的施測有信度及效度存在，可給學生最直接指導修正的機會，讓學生將實作知識轉化為應試能力，在大考中取得佳績。

參與模擬大會考的考生說，連教師都缺乏方向，更別說是學生，對這科目很茫然，感謝教育局提供機會，讓他們在準備探究實作題型方面，檢視自己的準備方向，下月中學測就將登場，非常有幫助。