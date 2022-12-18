獨／退場私校嘆淪「白老鼠」 轟教部程序瑕疵、違憲侵權

教育部今天召開第九次私校退場審議會，將已停辦超過三年仍未改辦的六所私立學校，依私校退場條例解散董事會。不過教育部今年早循私校法解散六校董事會，六校不滿行政處分提訴願，至今未完成解散、清算程序，如今教育部依五月甫上路的退場條例「再次」解散董事會，未來學校校產只能捐贈給退場基金、中央機關或公立學校，或歸屬於學校所在地的地方政府。有退場私校質疑，教育部有程序瑕疵、違憲之嫌，這六校就像私校退場白老鼠。

這六校為花蓮國光商工、屏東志成商工、雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美專科學校。退審會指定發言人、國教署長彭富源說，國光商工曾要改辦文化藝術基金會、大同高商要改辦社福基金會，卻因校產規模與改辦後效益不相稱被駁回；益新工商有意改辦社福機構，但該校財務決算與現有財務無法連結，因此不予同意；高美醫專、華濟永安高中、志成商工無提出改辦計畫。

教育部今年中旬已循程序解散六校董事會，但至今未有學校解散董事會，且上列六校皆向行政院提訴願，其中五校審理中，大同高商日前則自行撤案。

據本報掌握，大同高商今年三月中旬遭私校諮詢會建議解散董事會，教育部長潘文忠3月10日也曾對外表態要解散包含大同高商在內的五所私中董事會，但教育部今年6月8日才正式發函告知立即解散董事會。

根據司法院今年7月公告，大同高商在今年5月25日獲教育部同意修訂董事會捐助章程，法人解散清算後，謄餘財產將不再直接歸屬地方自治團體，而是可經主管機關同意，捐贈給其他私立學校法人或辦理教育、社會福利事業之財團法人或各級政府，並順利改組董事會。

不具名教育界人士質疑，過去國教署從不依私校法積極處理停辦私中，明知私校諮詢會建議解散董事會，仍核定該校變更捐助章程，顯有失職，頗有另開巧門之嫌。

教育部對此以文字回應，依私立學校法於今年4月核定大同高商改選第16屆董事及捐助章程修正案。但未說明在該校即將被解散董事會的情況下，仍同意修改章程，並核定董事改組的原因；大同高商董事長朱欽姈對此則未予回應。

彭富源今天在退審會結束後說明，今天將六所私校提報退審會審議，是變更解散董事會的法源依據，後續將依退場條例第21條規定，循私校法完成解散、清算程序，但校產歸屬將不比照私校法優先適用董事會捐助章程，「剩餘學校財產就是歸公」，由於各校資產跟負債不一，解散清算時程未定，將督促各法人儘速完成。

今天僅華濟永安高中未出席退審會，該校受訪表示，教育部臨時通知開會，來不及準備資料，且此舉明顯侵害私人財產，有違憲之嫌；志成商工、大同高商則不予回應；國光商工董事邱益壽表示，國光商工永續社會公益的心不變，將靜候訴願結果再回應；高美醫專則未獲聯繫。

益新工商董事會表示，退審會會議通知上周五才用平信寄達，打開信件才知周四前要提供補充資料，導致今天只能口頭報告。且去年6月董事會開始提案改辦長照村，送四次被退三次，每次退件理由都不同，教育部今年3月開私校諮詢會審議改辦計畫、6月直接裁定解散法人，卻在11月才補發函改辦「不予許可」，如同死刑槍決後再回頭說明罪名，程序有瑕疵，六校就像「私校退場白老鼠」。

益新工商董事會也說，私校申請改辦計畫的裁量標準要有一致性，否則只叫學校一直補件，卻仍未獲通過。該校董事會也補充，行政訴願結果仍未出爐，未來也不排除走上行政訴訟，更不滿表示臨時通知周日要開會，「收到簡訊還以為是詐騙集團」，甚至有學校根本沒收到紙本通知，質疑教育部劇本都寫好了，這些私校只是「配合演出」。

私校工會理事長尤榮輝則表示，私校改辦有時效性，但改辦時程往往遭主管機關延宕，改辦標準又不明確，當計畫一改再改，直到屆滿改辦期，教育部又以新的理由駁回，這種行政作為，恐有違信賴保護原則。

教育部對此表示，今年12月13日發文通知各法人列席退審會，也曾去電提醒各法人。另外，教育部於公文併請各法人於12月15日前提供陳述意見資料，是為了事前協助印製書面資料，屬服務性質；各法人另得自行印製資料攜帶與會，或至會上口頭陳述意見；各種意見，均能提供出席審議會委員參考。

有私校質疑教育部審查標準不一，教育部說，是依據「教育部許可學校財團法人改辦其他教育文化或社會福利事業作業原則」規定，學校法人申請改辦時，所應檢具資料包括改辦計畫書、最新一期會計師查核報告、財務報表及財產清冊等相關文件資料；改辦計畫書之內容，應載明債權債務處理、財產（包括土地、建物及設備等）的規畫、改辦其他事業的規畫等資訊。

針對益新工商董事會申請改辦屢遭駁回，教育部表示，該法人未能依規定提供最新一期會計師查核報告及財產具體規畫，也未能於停辦期限屆滿前完成改辦，因此在今年6月8日命該法人解散。後因法人向行政院提起訴願，同時請求教育部准予其改辦事業，才於今年11月18日行文不予許可其改辦其他事業，相關處分均於法有據。