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私校停辦校產充公 私校工會：因防弊疑慮而放棄改辦 有損公益

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國私校工會理事長尤榮輝表示，許多私中直到被提報專輔學校仍在「狀況外、自我感覺良好」，呼籲各私中確實掌握退場條例預警及專輔指標，努力改善校務及財務，避免被公告為專輔學校。本報資料照片
全國私校工會理事長尤榮輝表示，許多私中直到被提報專輔學校仍在「狀況外、自我感覺良好」，呼籲各私中確實掌握退場條例預警及專輔指標，努力改善校務及財務，避免被公告為專輔學校。本報資料照片

教育部今天召開退審會，審議6所私校因停辦超過三年而未復辦或改辦教育、文化或社福事業而被依私校退場條例21條解散。全國私校工會理事長尤榮輝表示，許多私中直到被提報專輔學校仍在「狀況外、自我感覺良好」，呼籲各私中確實掌握退場條例預警及專輔指標，努力改善校務及財務，避免被公告為專輔學校，另呼籲教育部應盡力協助輔導有意轉型改辦公益事業的私校。

教育部今天將已停辦多年、未成功申請改辦、清算校產的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散董事會。名單包含花蓮國光商工、屏東志成商工，以及雲林益新工商、嘉義大同高商、台南華濟永安高中、高美醫專，依退場條例規定，學校校產未來將只能捐贈給退場基金、中央機關或公立學校，或歸屬於學校所在地的地方政府。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，已停辦或目前已被公告為專案輔導的私立學校，若仍有心辦學或改辦其他公益事業，應確實了解法令規定，並努力於法定期限內完成與其他私校合併或改辦文教社等公益事業。

尤榮輝表示，肯定教育部維護退場私校校產的決心，但也期待教育部，對於有意轉型改辦公益事業的私校，也應盡力協助輔導，改辦的審核標準也應提前明示，讓學校有所依循，並依法行政、公平公正客觀審議私校轉型改辦案，避免因主觀政策期待或成見而過度嚴格限制私校改辦機會，若政府因有防弊疑慮而放棄私校改辦興利，反而有損公益，將是社會的重大損失。

尤榮輝也提醒，各私中，因過去主管機關並未建立私中預警及專輔制度，但自今年5月公告私校退場條例後，法令已明確規定專輔學校各項指標，包括財務、合格教師比率、欠薪，及違法並影響師生權益等，但私校工會發現許多私中直到被提報專輔學校仍在「狀況外、自我感覺良好」，呼籲各私中確實掌握退場條例預警及專輔指標，努力改善校務及財務，避免被公告為專輔學校。

尤榮輝表示，今日被解散六私校均位於偏鄉的技職學校，是地方教育資源的重大損失，工會提醒教育部思考偏鄉私中骨牌式大量退場對地方人才培育的衝擊。

教育部 偏鄉 私校

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